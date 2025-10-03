Green Day desempolva «Warning» con una edición deluxe que lo convierte en un tesoro del punk

Green Day celebra el 25º aniversario de Warning con una edición super deluxe que no escatima en contenido ni nostalgia. El lanzamiento está previsto para el 14 de noviembre de 2025 e incluirá 49 pistas repartidas en vinilos de colores o CDs, según el formato elegido. Esta reedición no solo remasteriza los 12 temas originales del álbum, sino que añade 8 demos inéditos, un disco de B-sides y rarezas, y una grabación en vivo de 21 canciones del concierto que la banda ofreció en SHIBUYA-AX (Tokio, 2001).
La caja de 5 LPs vendrá en vinilos verde, amarillo y naranja, acompañada de un libreto de 24 páginas, póster, parche, set de botones y pegatinas. La versión en CD incluirá un libreto de 32 páginas y los mismos extras. Además, ya está disponible el demo de Castaway como adelanto. Y es que Warning ha ganado reconocimiento con el tiempo como uno de los discos más infravalorados de la banda, por su giro hacia un sonido más melódico y acústico que rompía con el punk abrasivo de sus trabajos anteriores.
Este relanzamiento llega en un momento dulce para Green Day, que acaba de cerrar su gira mundial Saviors Tour con más de 2,5 millones de entradas vendidas en 106 conciertos por 33 países. Además, su reciente álbum Saviors ha sido nominado a los Premios Grammy, y el single One Eye Bastard ha alcanzado el número uno en Estados Unidos. La banda sigue demostrando que su legado no solo se mantiene, sino que se expande con fuerza.
De Berkeley al mundo: tres décadas de himnos, guitarras y revolución
Formados en Berkeley, California, en 1986, Green Day se consolidó como uno de los pilares del punk moderno gracias a su energía cruda, letras directas y una capacidad innata para conectar con generaciones enteras. Su debut con 39/Smooth y el explosivo Kerplunk les abrió las puertas del circuito independiente, pero fue con Dookie (1994) que alcanzaron el estrellato global. Este álbum, certificado con disco de diamante en EE.UU., vendió más de 20 millones de copias en todo el mundo y redefinió el punk en los noventa.
A lo largo de su carrera, han publicado 14 álbumes de estudio, incluyendo obras clave como Insomniac (1995), Nimrod (1997), Warning (2000), American Idiot (2004), 21st Century Breakdown (2009), Revolution Radio (2016) y Saviors (2024). American Idiot marcó un punto de inflexión político y artístico, convirtiéndose en un fenómeno cultural con más de 20 millones de copias vendidas y una adaptación teatral en Broadway. La banda, compuesta por Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool, ha mantenido su esencia punk mientras explora nuevos sonidos y temáticas. Han sido cabeza de cartel en festivales como Coachella, Download, Riot Fest y Corona Capital, y han llenado estadios emblemáticos como Wembley, SoFi Stadium y CitiField. Su discografía es testimonio de una evolución constante, sin perder nunca el filo ni la actitud que los convirtió en leyenda.
