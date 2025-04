Hurts celebra el 15º aniversario de “Happiness” con un vinilo de lujo y conciertos épicos

El dúo británico Hurts vuelve a encender la chispa de su icónico debut con una reedición espectacular de Happiness por su 15º aniversario. Lanzado en 2010, este álbum catapultó a Theo Hutchcraft y Adam Anderson al estrellato, conquistando el Top 5 en el Reino Unido y liderando listas en Alemania, Suiza, Austria y Finlandia. Ahora, los fans tienen razones para emocionarse: un doble vinilo picture disc de edición limitada y dos conciertos únicos están en el horizonte.

El vinilo, disponible para reserva y con lanzamiento previsto para el 23 de mayo de 2025, es una joya para coleccionistas. Por primera vez, Happiness se presenta en formato doble picture disc, incluyendo himnos como Better Than Love, Wonderful Life y Stay. Pero la sorpresa está en las pistas adicionales: el sencillo navideño All I Want For Christmas Is New Year’s Day y el vibrante remix de Wonderful Life por Arthur Baker debutan en vinilo, junto con Affair, Mother Nature y la canción titular. “Fue un sueño extraño escribir este álbum”, compartió Hurts en Instagram, reflejando la magia de aquel momento que ahora celebran con sus seguidores.

La noticia del vinilo llegó directamente de Theo Hutchcraft a través de redes sociales el 23 de abril de 2025, generando revuelo entre fans y coleccionistas, y es que esta edición rinde homenaje a un álbum que marcó una era con su mezcla de synth-pop emotivo y dramatismo elegante.

Pero la celebración no termina ahí. Hurts llevará Happiness al escenario en dos conciertos exclusivos, interpretando el álbum completo junto a otros clásicos de su repertorio. El 22 de mayo de 2025, el O2 Academy Brixton en Londres vibrará con su energía, seguido por el Tempodrom en Berlín el 24 de mayo. Estos shows prometen ser una experiencia inolvidable, conectando el pasado y presente de la banda con su legión de seguidores.

Con Happiness, Hurts no solo debutó, sino que creó un legado. Esta reedición y los conciertos son un regalo para los fans que han coreado sus canciones durante quince años y una invitación para que nuevas generaciones descubran su magia.

Hurts: Una odisea de synth-pop que redefine la emoción

Formado en Mánchester en 2009, el dúo británico de synth-pop Hurts está compuesto por el carismático vocalista Theo Hutchcraft y el multinstrumentista Adam Anderson. Su carrera, marcada por una fusión de melodías envolventes y letras cargadas de emotividad, comenzó tras un encuentro fortuito fuera de un club en 2005, donde una charla sobre Prince y Michael Jackson encendió la chispa creativa. Desde entonces, Hurts ha conquistado corazones con su estética elegante y su sonido inspirado en los años 80, evocando a bandas como Pet Shop Boys y Depeche Mode.

Su discografía abarca cinco álbumes de estudio que reflejan una evolución constante. Happiness (2010), su debut, fue un éxito rotundo, alcanzando el Top 5 en el Reino Unido y liderando listas en Alemania, Suiza y Finlandia. Con sencillos como Wonderful Life y Stay, el álbum, que incluye una colaboración con Kylie Minogue en Devotion, se convirtió en un clásico moderno. Le siguieron Exile (2013), con un sonido más oscuro, y Surrender (2015), que abrazó tonalidades pop más luminosas. Desire (2017) y Faith (2020) consolidaron su versatilidad, explorando desde baladas introspectivas hasta ritmos bailables. Además, han lanzado un EP, 23 sencillos y un sencillo navideño, All I Want For Christmas Is New Year’s Day, destacando su habilidad para reinventarse.

El impacto de Hurts trasciende las ventas: su debut en 2010 en el Friedrichstadtpalast de Berlín y su cuarto puesto en el Sound of 2010 de la BBC los posicionaron como una fuerza innovadora. Con 4.3 millones de oyentes mensuales en Spotify, su música sigue resonando globalmente.

Actualmente, Hurts celebra el 15º aniversario de Happiness con una reedición en doble vinilo picture disc, disponible para reserva y dos conciertos en Londres y Berlín en mayo de 2025. Su legado es un testimonio de cómo el synth-pop puede ser profundamente humano y atemporal.