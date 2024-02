Jimmy Eat World celebra el 25º aniversario de «Clarity» con un doble vinilo en directo

La banda de rock alternativo Jimmy Eat World ha querido conmemorar el cuarto de siglo de su aclamado tercer álbum, Clarity, con una edición especial en vinilo que recoge las 13 canciones del disco interpretadas en vivo durante la serie de conciertos en streaming que ofrecieron en 2021 bajo el nombre de Phoenix Sessions.

El doble LP, que se presenta en un vinilo de color traslúcido, incluye también un desplegable con fotografías inéditas de los ensayos y el backstage, tomadas por el fotógrafo Steve Thrasher, así como notas escritas por los propios miembros de la banda. El álbum fue producido por el propio grupo y mezclado por su líder, Jim Adkins.

Clarity, publicado en 1999, es considerado uno de los mejores discos de emo de la historia, y ha influido a numerosas bandas del género. Mark Hoppus, de Blink-182, lo calificó como “una obra maestra”. El propio Adkins expresó su agradecimiento a los fans por acompañarles en este viaje: “Esta sesión de Phoenix de Clarity es nuestro mejor intento de tocar el álbum fielmente como somos hoy. Estamos agradecidos por la oportunidad de documentar dónde están las canciones ahora”.

Jimmy Eat World, que lanzó su último trabajo de estudio, Surviving, en 2019, tiene previsto participar en el festival When We Were Young en Las Vegas, donde tocarán íntegramente su álbum Bleed American, y realizar una gira con Fall Out Boy a finales de este mes.