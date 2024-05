John Lennon: “Mind Games” renace en una edición definitiva

El legado musical de John Lennon continúa su travesía a través del tiempo con la reedición de su emblemático álbum de 1973, Mind Games. La colección definitiva, titulada Mind Games (The Ultimate Collection), verá la luz el próximo 12 de julio, prometiendo una experiencia auditiva sin precedentes.

La nueva edición, supervisada por Yoko Ono y Sean Ono Lennon, incluirá no solo el álbum original, sino también una serie de mezclas inéditas, tomas descartadas, versiones instrumentales y conversaciones de estudio que prometen sumergir a los oyentes en el proceso creativo de Lennon. La presentación “super deluxe” añade un conjunto de vinilos a los CDs y Blu-ray, todo ello en una caja de 13 pulgadas con arte de edición limitada.

En palabras de Yoko Ono, “John intentaba transmitir el mensaje de que todos jugamos juegos mentales. Pero si podemos jugar juegos mentales, ¿por qué no crear un futuro positivo con ellos, para ser un juego mental positivo? Mind Games es una canción increíblemente fuerte. En aquel momento, la gente no captó del todo el mensaje porque estaba adelantado a su tiempo. Ahora, la gente lo entendería. No creo que en aquellos días la gente supiera que estaban jugando juegos mentales”.

Esta reedición es un testimonio del impacto perdurable de Lennon y su habilidad para conectar con las audiencias a través de generaciones. La colección definitiva de Mind Games no es solo un homenaje a su talento, sino también una invitación a explorar las profundidades de su arte.