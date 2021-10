Joy Division reeditará «Still» por su 40º aniversario

Artista

Joy Division

¿Por qué es noticia?

Joy Division celebrará el 40° aniversario de su disco Still por todo lo alto con una gran reedición que se publicará el 11 de febrero de 2022.

Sobre la reedición

Será la tercera reedición de «aniversario» de la banda que lideró Ian Curtis tras Unknown Pleasures y Closer. En este caso, se trata del álbum recopilatorio que publicaron en 1981 tras la muerte de su líider y cantante, y que incluye material de estudio inédito, dos canciones que no pertenecen al álbum como Dead Souls y Glass y una grabación en vivo del último concierto de Joy Division en la Universidad de Birmingham

Si quieres hacerte con una copia, solo estarán disponibles a través de la tienda oficial de New Order.

Tracklist del disco

‘STILL’ Limited Edition Vinyl Track list

Side A

‘Exercise One’

‘Ice Age’

‘The Sound Of Music’

‘Glass’

‘The Only Mistake’

Side B

‘Walked In Line’

‘The Kill’

‘Something Must Break’

‘Dead Souls’

‘Sister Ray’

Side C

‘Ceremony’

‘Shadowplay’

‘Means To An End’

‘Passover’

‘New Dawn Fades’

‘Twenty Four Hours’

Side D

‘Transmission’

‘Disorder’

‘Isolation’

‘Decades’

‘Digital’

