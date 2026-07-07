Keane celebran el 20 aniversario de Under the Iron Sea, su segundo álbum, con una reedición remasterizada que llegará el 24 de julio vía UMR/Island, apenas un mes después de la fecha exacta del aniversario (el disco se publicó originalmente el 12 de junio de 2006). La banda británica ha preparado tres formatos distintos, pensados tanto para el oyente casual como para el coleccionista más exigente.

De «Hopes and Fears» al giro oscuro de «Under the Iron Sea»

Formados en 1997 en Battle (East Sussex), Keane dieron el salto a la fama en 2004 con su debut Hopes and Fears, número 1 en Reino Unido y curiosamente grabado sin guitarras: Tim Rice-Oxley al piano, Tom Chaplin a la voz y Richard Hughes a la batería formaron un trío atípico que, con el tiempo, sumaría a Jesse Quin al bajo. Under the Iron Sea (2006) llegó como un giro deliberado hacia sonidos más oscuros y electrónicos, alejándose del pop luminoso del debut, y también debutó en el número 1 del Reino Unido (además del número 4 en el Billboard 200 estadounidense). El disco, que incluye temas tan reconocibles como «Atlantic», «Crystal Ball», «Nothing In My Way» y el sencillo nominado al Grammy «Is It Any Wonder?», ha vendido más de tres millones de copias en todo el mundo y ostenta certificaciones de triple platino en Reino Unido y oro en Alemania y Estados Unidos.

Tres ediciones para revivir «Under the Iron Sea»

La reedición se presenta en tres formatos. El más accesible es un 3CD Deluxe Edition, con el álbum remasterizado más dos discos de rarezas: caras B, demos, versiones acústicas, covers y sesiones en directo (incluidas grabaciones para la BBC). Para los amantes del vinilo, hay una edición limitada en formato Zoetrope (un disco de imagen con animación basada en las ilustraciones originales de Sanna Annukka). Y en la cúspide, un Super Deluxe Vinyl Boxset numerado y con empaquetado octogonal: incluye 2LP en vinilo transparente (con el álbum remasterizado a media velocidad en los Abbey Road Studios y una cara de rarezas grabadas en un concierto íntimo en Duisburgo en mayo de 2006), un 10″ con directos de un histórico concierto en la ULU de Londres, y un 7″ con versiones de Keane de «Under Pressure» (Queen y David Bowie) y «Enjoy the Silence» (Depeche Mode). El pack se completa con un libro, Under The Iron Sea: Lyrics and History, editado junto a Faber Music.

Keane, veinte años después de su disco más oscuro

Sobre el proceso de revisitar el álbum, el vocalista Tom Chaplin ha declarado: «Ha sido interesante mirar atrás a esa época: un periodo complicado de nuestras vidas, tanto musical como personalmente, pero un álbum que ha superado la prueba del tiempo». Esta reedición llega tras la exitosa campaña por el 20 aniversario de Hopes and Fears en 2024, que incluyó una gira mundial y dos noches agotadas en el O2 Arena de Londres. Keane, que desde entonces han publicado tres álbumes más (el último, Cause and Effect, en 2019), han pasado además por Madrid en anteriores ediciones de Noches del Botánico, uno de los muchos escenarios donde «Is It Any Wonder?» sigue sonando dos décadas después como si nada.

▶ «Under the Iron Sea (20th Anniversary Edition)» — Keane | 24 de julio de 2026 | UMR/Island

¿»Under the Iron Sea» es vuestro Keane favorito, o preferís el pop luminoso de «Hopes and Fears»? ¿Os haréis con alguna de las ediciones especiales? Cuéntanoslo en los comentarios o en nuestras redes sociales.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter, Bluesky o Telegram) o nuestro canal oficial de Whatsapp.