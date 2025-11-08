Khruangbin reimagina su debut con un viaje sonoro aún más psicodélico

Diez años después de su primer gran salto al panorama musical, Khruangbin celebra el aniversario de The Universe Smiles Upon You con una sorpresa que pocos esperaban: una versión completamente regrabada y reimaginada del álbum, titulada The Universe Smiles Upon You II. El trío de Houston —formado por Laura Lee, Mark Speer y DJ Johnson— ha decidido mirar atrás no con nostalgia, sino con una mirada creativa que transforma su debut en una nueva experiencia sonora. El disco ya está disponible y viene acompañado de un videoclip para White Gloves II, una reinterpretación del tema original que conserva su esencia melancólica pero añade capas más densas y envolventes.

Este lanzamiento llega tras un año especialmente activo para la banda. En 2024 publicaron A La Sala, su último álbum de estudio, y en 2025 colaboraron con Arooj Aftab en una remezcla de Raat Ki Rani, tema incluido en el disco Night Reign de la artista pakistaní. La nueva versión de The Universe Smiles Upon You no es una simple reedición: es una exploración más profunda de los sonidos que definieron a Khruangbin desde el principio, con una producción más pulida y arreglos que amplifican su característico cruce entre funk tailandés, soul texano y psicodelia global.

Según Pitchfork, el álbum mantiene el espíritu relajado y atmosférico del original, pero lo lleva a un terreno más maduro y expansivo. El trío no solo revisita sus raíces, sino que demuestra cómo ha evolucionado su lenguaje musical sin perder la identidad que los hizo únicos. The Universe Smiles Upon You II es tanto una celebración como una declaración de intenciones: Khruangbin sigue sonriendo al universo, pero ahora con una voz más segura y sofisticada.

De Texas al mundo: el viaje musical de Khruangbin

Desde su formación en Houston en 2009, Khruangbin ha construido una carrera singular basada en la fusión de estilos globales y una estética sonora inconfundible. Su nombre, que significa “avión” en tailandés, ya anticipa el carácter viajero de su música. El debut The Universe Smiles Upon You (2015) fue una carta de presentación que mezclaba funk tailandés de los años 60 y 70 con soul, dub y psicodelia, y rápidamente captó la atención de la crítica especializada. Con su segundo álbum, Con Todo El Mundo (2018), el trío amplió su paleta sonora incorporando influencias de Medio Oriente y América Latina, consolidando su reputación como exploradores musicales sin fronteras.

En 2020, Mordechai marcó un punto de inflexión: por primera vez, Laura Lee asumió un rol vocal más prominente, y el grupo se acercó a estructuras más pop sin perder su esencia instrumental. Ese mismo año, lanzaron Texas Sun, un EP colaborativo con Leon Bridges, seguido por Texas Moon en 2022, que exploraba el lado más introspectivo de esa alianza. En 2024, A La Sala reafirmó su capacidad para crear atmósferas envolventes con una producción minimalista y elegante. A lo largo de su trayectoria, Khruangbin ha mantenido una coherencia estética tanto en sus discos como en sus presentaciones en vivo, donde el vestuario, la iluminación y la puesta en escena refuerzan su propuesta artística.

