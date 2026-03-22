Kraftwerk celebran los 50 años de «Radio‑Activity» con una reedición inmersiva que actualiza su legado electrónico para nuevas generaciones

Kraftwerk vuelven a mirar al futuro revisitando uno de los pilares de su historia. La banda alemana ha anunciado una reedición especial por el 50º aniversario de Radio‑Activity, su primer álbum completamente electrónico y una obra clave en la evolución de la música moderna. Publicado originalmente en 1975, el disco exploraba la doble lectura entre la radiactividad y la radiofonía, un juego conceptual que marcó el inicio de la etapa más influyente del grupo. Ahora, medio siglo después, el álbum renace con una nueva mezcla en Dolby Atmos, creada por Ralf Hütter junto a Fritz Hilpert, que promete “nuevos matices vívidos, detalle forense y una profundidad cinematográfica ricamente estratificada” .

La reedición, disponible el 15 de mayo, incluirá un Blu‑ray con mezclas Atmos, 5.1 y estéreo, además de un libreto conmemorativo. También se lanzará un picture disc de 12” con la remasterización de 2009, mientras que la mezcla Atmos llegará a plataformas de streaming. Un homenaje que no solo celebra el pasado, sino que actualiza el álbum para un formato que encaja perfectamente con la arquitectura sonora de Kraftwerk.

El anuncio coincide con la ampliación de su gira Multimedia, que vuelve al Reino Unido e Irlanda tras una demanda excepcional. El tour arrancará el 17 de mayo en Dublín y pasará por Belfast, Manchester, Glasgow, Sheffield, Brighton o Bristol, antes de culminar con tres noches en el Royal Albert Hall de Londres los días 4 y 5 de junio, para después cerrar en Liverpool, Nottingham y Edimburgo el 9 de junio. Será su primera gira británica desde 2017, aunque el grupo actuó el pasado verano en el Forever Now Festival.

La gira, descrita como “parte actuación, parte instalación digital”, recupera su formato 3D y repasa clásicos como Autobahn, Trans‑Europe Express o Computer World. Un recordatorio de que, incluso en 2026, la estética futurista de Kraftwerk sigue marcando el pulso de la música electrónica contemporánea.

Kraftwerk, medio siglo redefiniendo el futuro del sonido

Desde su formación en Düsseldorf a principios de los 70, Kraftwerk han sido una fuerza transformadora en la música global. Su apuesta por la electrónica como lenguaje principal, su estética minimalista y su visión casi arquitectónica del sonido influyeron en géneros tan diversos como el synth‑pop, el techno, el hip‑hop o la música experimental. Discos como Autobahn, Radio‑Activity, Trans‑Europe Express o The Man‑Machine redefinieron lo que podía ser la música popular, mientras que su puesta en escena —robots, visuales 3D, precisión matemática— los convirtió en pioneros del directo multimedia. Tras la marcha de Florian Schneider y la continuidad de Ralf Hütter al frente del proyecto, Kraftwerk han mantenido vivo su legado con giras inmersivas y reediciones cuidadas. Su influencia sigue siendo incalculable: pocas bandas han moldeado el futuro con tanta claridad.

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