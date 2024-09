La gira legendaria de Bob Dylan y The Band en 1974 celebra sus 50 años con un nuevo boxset

En conmemoración del 50 aniversario de la icónica gira de Bob Dylan con The Band en 1974, se lanzará el 20 de septiembre The 1974 Live Recordings, un boxset deluxe que incluye 27 CDs. Este lanzamiento especial contiene 417 grabaciones en directo inéditas, de las cuales 133 han sido mezcladas específicamente para esta ocasión a partir de las cintas originales de 16 pistas. El boxset también incluye un libreto escrito por Elizabeth Nelson, ofreciendo una visión detallada de esta histórica gira.

La gira de 1974 marcó el regreso de Dylan a los escenarios después de un accidente de motocicleta en 1966 que lo mantuvo alejado durante ocho años. Durante 42 días, Bob Dylan y The Band realizaron 30 conciertos, a menudo tocando dos sets por fecha, ante una audiencia promedio de 8.500 personas. Este tour no solo elevó los estándares de capacidad y calidad del sonido en los conciertos de estadios de la época, sino que también reafirmó a Dylan como una de las estrellas más influyentes de la música popular americana.

Las grabaciones se capturaron en estéreo desde la mesa de sonido, utilizando tanto cintas de 1/4 de pulgada como casetes. Además, David Geffen encargó grabaciones en cinta multipista para la publicación de Before the Flood ese mismo año. Ahora, The 1974 Live Recordings lo incluye todo, ofreciendo a los fans una experiencia auditiva completa de esta gira legendaria.

Si te interesa hacerte con este colección, ya puedes reservarla aquí.