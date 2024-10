La magia de Daniel Johnston revive con la reedición de «Artistic Vice»

La música del icónico músico Daniel Johnston será celebrada de nuevo con la reedición de su álbum Artistic Vice, que volverá a las tiendas en una edición especial el 18 de octubre, cinco años después de su fallecimiento a los 58 años. Esta nueva edición, titulada Artistic Vice Collector’s Edition, incluye un segundo LP con tomas descartadas, ensayos y canciones inéditas (como este All Good Children Got To Die que hoy escuchamos) que originalmente estaban destinadas al álbum de 1991. La reedición también cuenta con un libreto de letras, fotos raras y vinilos de colores melocotón y azul claro, remasterizados por el productor y amigo de Johnston, Kramer.

Artistic Vice fue el primer álbum en el que Johnston lideró una banda, EYE Band, y esta reedición especial incluye palabras de sus compañeros de banda. Esta siendo un año bastante especial para recordar y celebrar el legado del artista, ya que su canción True Love Will Find You In The End de Johnston fue interpretada por Joaquin Phoenix en Joker: Folie à Deux, y algunas de sus obras de arte aparecen en Beetlejuice Beetlejuice.

Johnston, una figura influyente en la música outsider y lo-fi, inspiró a artistas como Kurt Cobain, Sonic Youth, Mac Miller, Lana Del Rey y Cage The Elephant. A pesar de sus luchas con problemas de salud mental, Johnston dejó un legado duradero a través de su prolífica producción artística y musical. Su familia y amigos continúan celebrando su vida y obra, recordando su mensaje de esperanza y amor verdadero.