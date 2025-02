La reedición de «Standing On The Shoulder Of Giants» conmemora el legado de Oasis

En el 25º aniversario de Standing On The Shoulder Of Giants, Oasis anuncia una edición especial de este icónico álbum, que se lanzará el 28 de febrero. Este hito histórico coincide con la fecha original de lanzamiento en el año 2000. La reedición se ofrecerá en una edición limitada de vinilos, incluyendo un LP plateado y una exclusiva versión en azul y púrpura marmoleado.

Standing On The Shoulder Of Giants fue el primer álbum lanzado bajo el propio sello discográfico de Liam y Noel Gallagher, Big Brother Recordings Ltd., tras el cierre inesperado de Creation Records. La reinvención musical de Oasis en este álbum destaca por una marcada influencia del rock psicodélico moderno, llevando al grupo en nuevas direcciones creativas.

El álbum alcanzó el número uno en las listas del Reino Unido, vendiendo más de 310,000 copias en su primera semana. Los sencillos principales, como Go Let It Out, Who Feels Love? y Sunday Morning Call, tuvieron un relativo éxito entre los fans, consolidando aún más el éxito de la banda. A día de hoy, Standing On The Shoulder Of Giants ha sido certificado doble platino.

La noticia de esta reedición del Standing On The Shoulder Of Giants conmemora el legado de Oasis llega en un momento especial para los seguidores de Oasis, quienes también se preparan para la esperada gira de regreso de la banda este año. Con conciertos programados en el Reino Unido, Irlanda, Norteamérica, Asia y Australia, la banda está lista para reconquistar escenarios globales después de una pausa de más de una década.

El legado musical de Oasis: De la cumbre del Britpop a la eterna influencia

Oasis es una banda británica de rock que surgió en Manchester en 1991, formada por los hermanos Liam y Noel Gallagher, junto con Paul Arthurs, Paul McGuigan y Tony McCarroll. Con su estilo característico y su actitud desafiante, rápidamente se convirtieron en líderes del movimiento Britpop de los años 90. Su álbum debut de 1994, Definitely Maybe, se convirtió en un fenómeno cultural, alcanzando el número uno en las listas del Reino Unido y estableciendo a la banda como una fuerza musical imparable.

El éxito continuó con (What’s the Story) Morning Glory? en 1995, que incluía himnos generacionales como Wonderwall y Don’t Look Back in Anger. Este álbum consolidó su posición en el panorama musical global y se convirtió en uno de los discos más vendidos de todos los tiempos.

A lo largo de su carrera, Oasis lanzó ocho álbumes de estudio, entre los que destacan Be Here Now (1997) y Standing On The Shoulder Of Giants (2000). Aunque la banda experimentó varios cambios de formación y enfrentamientos internos, su música continuó siendo muy relevante para millones de fans en todo el mundo.

La separación de Oasis en 2009 no frenó el impacto de su legado. Los Gallagher siguieron caminos separados, con Liam formando Beady Eye y luego lanzando una exitosa carrera en solitario, mientras que Noel fundó Noel Gallagher’s High Flying Birds.

La reciente noticia de la reedición de Standing On The Shoulder Of Giants y la esperada gira de regreso subraya que la banda sigue siendo una referencia fundamental en la música británica y mundial, y su legado continúa inspirando a nuevas generaciones de músicos y fans.

