Lady Gaga anuncia disco de remixes y versiones de “Chromatica” para este viernes

Disco reeditado: Chromatica, pero ahora bajo el nombre Dawn Of Chromatica.

Artista: Lady Gaga

¿Por qué se publica ahora? La cantante ha invitado a una gran cantidad de estrellas para reinterpretar las canciones de su último disco, publicado el año pasado.

¿Cuándo va a publicarse? Está previsto para este viernes 3 de septiembre.

¿Qué incluye esta nueva reedición? Versiones de Rina Sawayama, Bree Runway, Charli XCX y muchos más, todo ello bajo la producción ejecutiva de BloodPop, quien también trabajó en la versión original de Chromatica.

Tracklist completo de “Dawn Of Chromatica”

Alice (LSDXOXO Remix)’

‘Stupid Love (Coucou Chloe Remix)’

‘Rain On Me (Arca Remix)’

‘Free Woman (Rina Sawayama & Clarence Clarity Remix)’

‘Fun Tonight (Pabllo Vittar Remix)’

‘911 (Charli XCX & A.G. Cook Remix)’

‘Plastic Doll (Ashnikko Remix)’

‘Sour Candy (Shygirl & Mura Masa Remix)’

‘Enigma (Doss Remix)’

‘Replay (Dorian Electra Remix)’

‘Sine From Above (Chester Lockhart, Mood Killer & Lil Texas Remix)’

‘1000 Doves (Planningtorock Remix)’

‘Babylon (Bree Runway & Jimmy Edgar Remix)’

‘Babylon (Haus Labs Version)’

Sobre “Chromatica”

Chromatica es el sexto álbum de estudio de la cantante estadounidense Lady Gaga, publicado el 29 de mayo de 2020 por Interscope Records y su subsidiaria Streamline.

Puedes escuchar la versión original a continuación: