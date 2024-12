«Last Christmas» de Wham! vuelve a la cima en su 40 aniversario

El clásico navideño Last Christmas de Wham! ha regresado al número uno en el Reino Unido, coincidiendo con el 40 aniversario de su lanzamiento original. La canción, que fue escrita y producida por George Michael en 1984, ha sido reeditada en una edición especial limitada en CD y vinilo. Además, la BBC emitirá un documental sobre la creación y el impacto cultural de este éxito navideño.

El tema, que inicialmente no logró alcanzar el número uno debido a la competencia con Do They Know It’s Christmas? de Band Aid, finalmente llegó a la cima en el Año Nuevo de 2021, estableciendo un récord por el viaje más largo al número uno navideño en la historia del Reino Unido. Este año, la carrera por el número uno navideño ha vuelto a enfrentar a Wham! y Band Aid, replicando la competencia de 1984.

Pepsi & Shirlie, las coristas de Wham!, compartieron sus recuerdos sobre George Michael y cómo celebraría este logro navideño con Last Christmas . «Estaríamos en su casa celebrando, porque le encantaba tener números uno y amaba la Navidad», comentó Shirlie.

Wham!, formado por George Michael y Andrew Ridgeley, fue uno de los dúos pop más exitosos de los años 80. Con éxitos como Wake Me Up Before You Go-Go y Careless Whisper, se convirtieron en íconos de la música pop. George Michael continuó su carrera en solitario con gran éxito, lanzando álbumes aclamados como Faith y Listen Without Prejudice Vol. 1. Su legado perdura a través de su música y su impacto en la cultura pop.

