Metallica desata una avalancha de nostalgia con la reedición deluxe de «Load» y un remasterizado «Until It Sleeps»

En un anuncio que ha sido recibido con emoción por los fanáticos del metal en todo el mundo, Metallica ha revelado los detalles de una ambiciosa reedición deluxe de su icónico álbum de 1996, Load, que verá la luz el 13 de junio de 2025 a través de su sello Blackened Recordings. Esta monumental remezcla, remasterizada por Reuben Cohen en Lurssen Mastering bajo la supervisión de Greg Fidelman, promete ser mucho más que una simple actualización sonora: es una cápsula del tiempo que captura la esencia de la era 1995-97 de la banda, cargada de material inédito y tesoros para los coleccionistas. Junto con este anuncio, Metallica ha compartido una versión remasterizada de su exitoso sencillo Until It Sleeps, acompañado de un nuevo lyric video que ya está disponible para deleite de los fans.

La reedición de Load llega en múltiples formatos, desde un vinilo doble de 180 gramos, CD, casete y ediciones digitales (incluyendo una mezcla en Spatial Audio con Atmos), hasta un espectacular box set deluxe limitado que pesa 10 libras y contiene la friolera de 301 pistas, de las cuales 245 son inéditas. Este box set, descrito como “una cápsula del tiempo exhaustiva” de la era Load/Reload, incluye seis vinilos, 15 CDs y cuatro DVDs repletos de demos, mezclas preliminares, actuaciones en vivo, apariciones en televisión y rarezas. Entre los destacados se encuentra la versión extendida de The Outlaw Torn, que originalmente fue recortada por limitaciones de fabricación del CD, y Loadapalooza ’96, un triple álbum en vivo grabado durante la actuación de Metallica como cabeza de cartel en el Lollapalooza en Irvine Meadows Amphitheatre el 4 de agosto de 1996. Además, el set incluye una picture disc de Mama Said y una colección de merchandising que hará las delicias de los fans: 14 cartas de prueba de Rorschach, un parche de Pushead, un póster de Lollapalooza de 11×17 pulgadas, una reproducción de una portada de Rolling Stone, partituras, púas de guitarra y bajo, pases laminados de gira y un libro de 128 páginas.

El box set deluxe, con un precio de unos 275 dólares, está disponible para reservaen el sitio oficial de Metallica, donde los compradores recibirán descargas instantáneas de Until It Sleeps (Remastered), Until It Sleeps (Herman Melville Mix) y F.O.B.D. (Until It Sleeps Rough Chorus Vocal Idea Mix). Las ediciones estándar y expandidas también ofrecen incentivos de reserva, como la versión remasterizada de Until It Sleeps y otras mezclas alternativas. Con más de 1800 minutos de contenido, equivalente a 30 horas de música, esta reedición es un testimonio del impacto duradero de Load, un álbum que marcó un punto de inflexión en la carrera de Metallica.

Lanzado originalmente el 4 de junio de 1996, Load fue el segundo álbum de Metallica en debutar en el número 1 de la lista Billboard 200, donde permaneció durante cuatro semanas consecutivas. Producido por Bob Rock, el disco representó una evolución audaz para la banda, liderada por James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett y Jason Newsted. Alejándose de sus raíces thrash, Metallica abrazó un sonido más melódico, con influencias de hard rock y blues, lo que generó controversia entre los puristas del metal, especialmente por el cambio de imagen de la banda, que incluyó cortes de pelo y una estética más alternativa. Sin embargo, el tiempo ha reivindicado a Load, que ha sido certificado cinco veces platino por la RIAA y ha dado clásicos como Until It Sleeps, Hero of the Day y King Nothing, todos en rotación regular en la actual gira mundial M72 World Tour.

El anuncio llega mientras Metallica continúa su M72 World Tour en apoyo a su álbum de 2023, 72 Seasons, con fechas confirmadas para 2025 junto a bandas como Pantera, Limp Bizkit, Suicidal Tendencies e Ice Nine Kills. La reedición de Load no solo celebra un capítulo clave en la historia de Metallica, sino que también refleja la creciente apreciación por su sonido de los 90, como señaló Kirk Hammett en una reciente entrevista con Rolling Stone: “Ahora me encuentro con fans que aman esa era. Tocamos Until It Sleeps y todos conocen cada palabra”.

Para los fans de siempre y los nuevos por igual, esta reedición de Load es una oportunidad de sumergirse en una de las eras más fascinantes y divisorias de Metallica. ¡Prepárense para cargar sus colecciones con este lanzamiento imprescindible!

Metallica: una carrera forjada en el acero del thrash y la innovación

Desde su formación en 1981 en Los Ángeles, California, Metallica se ha consolidado como una de las bandas más influyentes y perdurables en la historia del heavy metal. Fundada por el vocalista y guitarrista James Hetfield y el baterista Lars Ulrich, con el bajista Ron McGovney y el guitarrista Dave Mustaine (quien luego sería reemplazado por Kirk Hammett), Metallica irrumpió en la escena con un sonido crudo y agresivo que definió el thrash metal. Su debut, Kill ’Em All (1983), estableció el tono con su velocidad vertiginosa y letras viscerales, seguido por Ride the Lightning (1984), que Hetfield considera su favorito por el control creativo que la banda asumió, según una entrevista con Newsweek.

La trilogía de los 80, completada con Master of Puppets (1986) y …And Justice for All (1988), cementó a Metallica como titanes del género, con himnos como Fade to Black, Master of Puppets y One. Tras la trágica muerte del bajista Cliff Burton en 1986, Jason Newsted se unió a la banda, aportando energía a su ascenso meteórico. El álbum homónimo de 1991, conocido como The Black Album, marcó un cambio hacia un sonido más accesible, con éxitos como Enter Sandman y Nothing Else Matters, convirtiendo a Metallica en un fenómeno global y el álbum más vendido de la era Soundscan.

Los 90 vieron a Metallica experimentar con Load (1996) y Reload (1997), abrazando influencias de hard rock y blues, lo que generó controversia pero también amplió su audiencia. St. Anger (2003), con Robert Trujillo como nuevo bajista tras la salida de Newsted, mostró un enfoque más crudo, seguido por un retorno a sus raíces con Death Magnetic (2008) y Hardwired… to Self-Destruct (2016). Su álbum más reciente, 72 Seasons (2023), refleja la madurez de una banda que, según Hetfield en The Metallica Report, se niega a ser una “banda legado” que solo toca sus grandes éxitos.

Con 13 álbumes de estudio, cinco certificaciones de platino para Load, y más de 125 millones de discos vendidos en todo el mundo, Metallica sigue siendo una fuerza imparable. Actualmente en su M72 World Tour, la banda combina clásicos con nuevo material, mientras Kirk Hammett ya prepara 767 riffs para su próximo álbum, según Rolling Stone. Su legado es un testimonio de innovación, resiliencia y una conexión inquebrantable con sus fans.

