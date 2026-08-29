Motown reedita en vinilo The Definitive Collection, la colección que reúne los grandes clásicos de los primeros años de Michael Jackson, desde sus inicios como voz principal de The Jackson 5 hasta sus primeras canciones en solitario. La edición, disponible desde el 28 de agosto justo antes del que habría sido el cumpleaños del artista, llega en vinilo negro estándar y en una tirada exclusiva D2C en color Pumpkin Spice Orange, pensada especialmente para coleccionistas. El paquete físico incluye además un ensayo del escritor David Ritz, anotaciones detalladas de cada tema y fotografías del archivo de Motown de los años en que Michael era todavía un niño prodigio.

De vuelta a los años en Motown, de la mano del biopic Michael

La historia de Michael Jackson empezó a escribirse mucho antes de que se convirtiera en el Rey del Pop, y es precisamente ese tramo inicial de su carrera el que recupera The Definitive Collection. La colección selecciona doce grabaciones esenciales de la etapa en Motown: los grandes éxitos de The Jackson 5 en la cara A y sus primeras canciones como artista en solitario en la cara B. Todos los temas incluidos forman parte, además, de la banda sonora de Michael, el biopic dirigido por Antoine Fuqua que este año se ha convertido en el biopic musical más taquillero de la historia, superando a Bohemian Rhapsody.

Publicada originalmente en 2009, apenas unos meses después de la muerte del artista, The Definitive Collection vuelve ahora en formato físico casi dos décadas después, remasterizada de arriba abajo y con el añadido simbólico de coincidir con el estreno de su primer gran biopic. Motown, el sello que lo descubrió siendo un niño y lo convirtió en estrella junto a sus hermanos, cierra así el círculo: la discográfica que lo lanzó al estrellato es también la que hoy conserva y reedita ese legado en el formato que muchos coleccionistas consideran el más fiel al espíritu original de la música.

Tracklist de The Definitive Collection

Cara A

“I Want You Back”

“Never Can Say Goodbye”

“I’ll Be There”

“ABC”

“The Love You Save”

“Dancing Machine”

Cara B

“I Wanna Be Where You Are”

“Ben”

“Rockin’ Robin”

“Got To Be There”

“Who’s Lovin’ You”

“We’ve Got A Good Thing Going”

El inicio de una leyenda: de The Jackson 5 al primer Michael Jackson en solitario

La cara A del vinilo recorre el momento en que The Jackson 5 se convirtió en uno de los grupos más exitosos de Motown, comenzando por “I Want You Back”, el single que en 1970 llevó al quinteto al número 1 de Billboard con un adolescente Michael como voz principal. Le siguen himnos como “ABC”, “The Love You Save”, “I’ll Be There”, “Never Can Say Goodbye” y “Dancing Machine”, canciones que definieron el sonido pop-soul de la década y que siguen sonando en radiofórmulas de todo el mundo más de cinco décadas después. La cara B, por su parte, documenta los primeros pasos de Michael como solista, con “Got To Be There” como su debut en solitario y “Ben”, primer número 1 de su carrera individual, nominado además al Óscar a la Mejor Canción Original por ser el tema principal de una película de terror homónima de 1972.

Que Motown recupere ahora este tramo de su discografía no es casualidad: el estreno de Michael el pasado 24 de abril ha disparado el catálogo del artista a niveles históricos, con una semana de estreno que Luminate calificó como la mejor de toda su carrera en streaming, y con las reproducciones de The Jackson 5 creciendo un 163% en esos mismos días. The Definitive Collection llega así como una puerta de entrada física y coleccionable a esos años de formación, en paralelo al álbum oficial de la película, “Michael: Songs From the Motion Picture”, que ya repasamos en su momento.

Antes de ser el Rey del Pop, Michael Jackson fue durante años la voz privilegiada de un grupo familiar salido de Gary, Indiana, que Berry Gordy convirtió en una de las apuestas más rentables de Motown a finales de los 60. Escuchado hoy, este tramo inicial de su carrera funciona casi como un documento histórico: un niño con un talento fuera de lo común que ya apuntaba, canción a canción, hacia el artista que llegaría a redefinir la música popular con discos como Off the Wall o Thriller una década después. The Definitive Collection no pretende abarcar esa etapa posterior, sino concentrarse precisamente en el origen, ofreciendo una introducción compacta y manejable a los años en los que todo empezó.

▶ “The Definitive Collection” — Michael Jackson | 28 de agosto de 2026 | Motown

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