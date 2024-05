Monsters of Folk: Una celebración de 15 años con sabor a nostalgia

La súperbanda Monsters of Folk ha anunciado la reedición de su único y autotitulado álbum para conmemorar su 15º aniversario. Este lanzamiento especial, previsto para el 14 de junio, no solo nos trae de vuelta el sonido original que cautivó a los fans, sino que también incluye cinco canciones inéditas grabadas en una sesión de 2012.

La banda, compuesta por Jim James de My Morning Jacket, M. Ward, Conor Oberst y Mike Mogis de Bright Eyes, se une una vez más para ofrecernos una experiencia musical que promete revivir la magia de su debut. Entre los temas adicionales, destaca Disappeared, una pieza que encapsula la energía y la alegría de los inicios musicales.

Las declaraciones de los artistas reflejan la esencia de este proyecto. Oberst menciona la inspiración que le brindaron sus compañeros, mientras que James y Ward hablan sobre la libertad creativa y la simplicidad emocionante de hacer música juntos. La inclusión de Will Johnson de Centro-Matic como “quinto monstruo” añade una nueva dimensión a esta edición.

La reedición estará disponible en vinilo transparente y descarga digital, con opciones de vinilos multicolores ofrecidos exclusivamente a través de ciertos distribuidores.

Tracklist de Monsters of Folk (Deluxe):

01 Dear God (Sincerely M.O.F.)

02 Say Please

03 Whole Lotta Losin

04 Temazcal

05 The Right Place

06 Baby Boomer

07 Man Named Truth

08 Goodway

09 Ahead of the Curve

10 Slow Down Jo

11 Losin Yo Head

12 Magic Marker

13 Map of the World

14 The Sandman, the Brakeman and Me

15 His Master’s Voice

16 Dear to the Assassin

17 Sweet Silence

18 The Living Thing

19 Museum Guard

20 Disappeared