My Chemical Romance han anunciado la reedición por su 20º aniversario de The Black Parade, disponible el 23 de octubre a través de Reprise Records. La nueva edición añade seis temas extra al álbum original, entre ellos «The Sharpest Lives (Live from Hoboken)», una grabación de 2007 que hoy se estrena en streaming por primera vez.
El gesto tiene más peso del habitual en este tipo de aniversarios: hasta ahora, esa grabación solo existía en el DVD de The Black Parade Is Dead! (2008), el documento en directo que acompañó la gira del disco. Sacarla del cajón, junto a una cara B nunca publicada hasta la fecha, convierte esta reedición en algo más que un simple repaquetado.
El concierto de 200 personas que ahora sale a la luz
La grabación procede de un concierto de la banda en Maxwell’s, una sala de apenas 200 personas en Hoboken (Nueva Jersey), celebrado el 24 de octubre de 2007, poco después de que The Black Parade se convirtiera en uno de los discos definitorios de la escena emo. El contraste entre aquel local diminuto y la escala que acabaría alcanzando el álbum —hoy certificado cuádruple platino— es parte de lo que hace valiosa esta recuperación.
La banda ha acompañado el anuncio con un comunicado propio: «Hace veinte años escribimos lo que acabaría siendo The Black Parade, nuestro tercer disco y la continuación de Three Cheers for Sweet Revenge. En aquel momento nunca pudimos imaginar lo que llegaría a significar para la banda».
La reedición llega en varios formatos: doble vinilo estándar, una edición en vinilo hologram de un solo disco, y un paquete One Step limitado a 7.000 copias, prensado a partir de las cintas máster analógicas originales. La banda también ha encargado al ilustrador James Jean, responsable de la estética original del disco, tres nuevas piezas de arte para la ocasión.
The Black Parade (20º aniversario): catorce canciones originales, seis rescatadas
El disco original se mantiene intacto, y se le suman tres caras B —dos de ellas ya conocidas por los fans y una totalmente inédita— más tres grabaciones en directo del concierto de Hoboken:
- «The End.»
- «Dead!»
- «This Is How I Disappear»
- «The Sharpest Lives»
- «Welcome to the Black Parade»
- «I Don’t Love You»
- «House of Wolves»
- «Cancer»
- «Mama» (feat. Liza Minnelli)
- «Sleep»
- «Teenagers»
- «Disenchanted»
- «Famous Last Words»
- «Blood (A Brief Intermission)»
- «Heaven Help Us»
- «Kill All Your Friends»
- «My Way Home Is Through You»
- «Dead!» (En directo)
- «The Sharpest Lives» (En directo)
- «Someone Out There Loves You» (En directo, inédita)
My Chemical Romance: del emo de instituto a la banda que no dejó de crecer
Formados en Newark (Nueva Jersey) en 2001, My Chemical Romance debutaron con I Brought You My Bullets, You Brought Me Your Love (2002) antes de dar el salto masivo con Three Cheers for Sweet Revenge (2004). Su cénit conceptual llegó con The Black Parade (2006), impulsado por el himno «Welcome to the Black Parade», y cerraron su primera etapa reinventando su sonido en Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys (2010), antes de anunciar su separación en 2013.
El cuarteto —Gerard Way, Ray Toro, Frank Iero y Mikey Way— regresó en 2019 y no ha dejado de reivindicar su catálogo desde entonces: este año ya publicaron la edición deluxe de Danger Days, y ahora completan el año con esta reedición de The Black Parade, disco que además están celebrando sobre los escenarios en la gira de su 20º aniversario.
▶ «The Sharpest Lives (Live from Hoboken)» — My Chemical Romance | 23 de octubre | Reprise Records
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