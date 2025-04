My Chemical Romance revive un clásico con la edición de lujo de “Three Cheers For Sweet Revenge”

My Chemical Romance ha encendido la chispa del emo con el anuncio de Three Cheers For Sweet Revenge (Deluxe Edition), una reedición por el 21º aniversario de su icónico álbum de 2004. Programada para el 6 de junio de 2025, esta versión promete emocionar a los fans con contenido exclusivo y un sonido revitalizado, justo cuando la banda se prepara para su gira Long Live: The Black Parade.

Bajo la batuta del productor ganador del Grammy Rich Costey, el álbum ha sido remezclado y remasterizado, preservando su esencia cruda mientras brilla con nueva claridad. La joya de esta edición son cuatro pistas en directo inéditas de la BBC de 2005: I’m Not Okay (I Promise), Helena, The Ghost Of You y You Know What They Do to Guys Like Us in Prison. Estas grabaciones capturan la intensidad de My Chemical Romance en su mejor momento. Acompañadas de una portada renovada y nuevas mezclas, la reedición es un deleite para los sentidos.

Disponible en CD, formato digital y vinilos de colores —incluido un exclusivo vinilo doble zoetrope—, la preventa ya desata furor. Con 7 millones de copias vendidas y himnos como Helena (4x platino) y I’m Not Okay (I Promise) (3x platino), Three Cheers For Sweet Revenge redefinió el emo, ganándose un lugar en la lista de Rolling Stone de los mejores álbumes emo.

Los fans celebran en redes esta carta de amor a un clásico. La Three Cheers For Sweet Revenge (Deluxe Edition) no solo revive un disco: reafirma por qué My Chemical Romance sigue siendo eterno.

Tracklist de Three Cheers For Sweet Revenge (Deluxe Edition)

Helena Give ‘Em Hell, Kid To the End You Know What They Do to Guys Like Us in Prison I’m Not Okay (I Promise) The Ghost of You The Jetset Life Is Gonna Kill You Interlude Thank You for the Venom Hang ‘Em High It’s Not a Fashion Statement, It’s a Deathwish Cemetery Drive I Never Told You What I Do for a Living



Bonus (Deluxe Edition):

I’m Not Okay (I Promise) [BBC Live, 2005] Helena [BBC Live, 2005] The Ghost of You [BBC Live, 2005] You Know What They Do to Guys Like Us in Prison [BBC Live, 2005]

My Chemical Romance: Una carrera que definió el emo y su legado discográfico

Formada en 2001 en Nueva Jersey, My Chemical Romance se convirtió en una de las bandas más influyentes del rock alternativo y el emo del siglo XXI. Con Gerard Way (voz), Mikey Way (bajo), Ray Toro (guitarra) y Frank Iero (guitarra), el grupo canalizó emociones crudas y narrativas teatrales, marcando a generaciones. Su discografía, forjada con intensidad y conceptos ambiciosos, refleja su evolución desde el punk visceral hasta óperas rock icónicas.

El debut, I Brought You My Bullets, You Brought Me Your Love (2002, Eyeball Records), presentó un sonido post-hardcore crudo con temas como Vampires Will Never Hurt You. Vendió más de 285,000 copias, mostrando su potencial. En 2004, bajo Reprise Records, Three Cheers For Sweet Revenge los catapultó al estrellato. Con más de 3 millones de copias vendidas, himnos como Helena y I’m Not Okay (I Promise) definieron el emo mainstream.

En 2006, The Black Parade, una ópera rock sobre la muerte, consolidó su legado. Welcome To The Black Parade alcanzó el #1 en el Reino Unido, y el álbum, triple platino, inspiró a artistas como Billie Eilish y Twenty One Pilots. Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys (2010) exploró un vibrante mundo distópico con singles como Na Na Na. Tras su separación en 2013, dejaron May Death Never Stop You (2014), un recopilatorio con la inédita Fake Your Death. Su reunión en 2019 y el single The Foundations of Decay (2022) reavivaron su impacto.

Con 4 álbumes de estudio, 2 en vivo, 3 recopilatorios, 6 EPs, 24 singles y 18 videos musicales, My Chemical Romance ha vendido 8.7 millones de unidades equivalentes en EE. UU. hasta 2021. Influenciados por Queen, Misfits y The Smashing Pumpkins, su música combina drama y autenticidad, resonando en fans globales.

