Neil Young & Crazy Horse: Viaje al Pasado con «Early Daze»

Neil Young & Crazy Horse han anunciado el lanzamiento de su álbum de archivo Early Daze, una colección que promete llevarnos de vuelta a los orígenes de la banda. Grabado originalmente en 1969, este álbum incluirá diez pistas, seis de las cuales son inéditas y capturan la esencia de las actuaciones en directo de la banda y su contribución a la evolución del rock & roll.

Early Daze se destaca por presentar versiones alternativas de clásicos como Cinnamon Girl, Birds y Down By The River, así como una versión nunca antes escuchada de Helpless, que ha alcanzado un estatus casi mítico entre los fanáticos de Young. La formación original de Crazy Horse, compuesta por el guitarrista Danny Whitten, el baterista Ralph Molina, el bajista Billy Talbot y el tecladista Jack Nitzsche, junto con Young, nos ofrecerá una ventana al pasado con este lanzamiento.

El álbum estará disponible el próximo 28 de junio en formatos CD, digital y vinilo, con dos paquetes de vinilo: uno estándar en negro y una edición limitada en vinilo transparente que incluye un póster exclusivo. Además, en febrero, la banda publicó su nuevo álbum FU##IN’ UP, que contiene canciones de los 50 años de carrera de la banda, recién grabadas para 2024.

Tracklist de Neil Young & Crazy Horse – Early Daze