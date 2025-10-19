Neil Young desempolva su obra más cruda para celebrar medio siglo de «Tonight’s The Night»

Neil Young ha anunciado la reedición por el 50º aniversario de Tonight’s The Night, su sexto álbum de estudio, originalmente publicado en 1975. Esta edición especial incluirá seis temas extra, entre ellos versiones inéditas de Walk On, Everybody’s Alone, Speakin’ Out y Wonderin’, además de una colaboración con Joni Mitchell en Raised On Robbery. También se recupera una nueva toma de Lookout Joe, grabada en 1973 en los estudios S.I.R. de Los Ángeles, y una versión alternativa del tema que da título al disco.
El relanzamiento estará disponible en formatos 2LP, 2LP transparente y CD a partir del 28 de noviembre. Esta reedición no solo celebra una obra clave en la discografía de Young, sino que también reabre el capítulo más sombrío de su carrera: el llamado “Ditch Trilogy”, que incluye Time Fades Away (1973), On The Beach (1974) y Tonight’s The Night. Este último fue grabado en 1973 pero su publicación se retrasó dos años por decisión del sello Reprise, que consideraba el material demasiado oscuro y áspero. El álbum fue concebido como un homenaje a Danny Whitten, guitarrista de Crazy Horse, y al técnico Bruce Berry, ambos fallecidos por sobredosis.
Además de esta reedición, Young ha estado activo en otros frentes: recientemente retiró su música de Amazon Music como protesta contra las grandes corporaciones, y cerró sus cuentas en Facebook e Instagram por el uso de chatbots con menores por parte de Meta. En junio, lanzó Talkin To The Trees junto a The Chrome Hearts, y en septiembre compartió el tema anti-Trump Big Crime. Todo un ejemplo de que, a veces, la edad no es más que un número.
Neil Young: medio siglo de contracultura, distorsión y honestidad brutal
Hablar de Neil Young es hablar de uno de los artistas más influyentes y prolíficos del rock norteamericano. Nacido en Toronto en 1945, comenzó su carrera en los años 60 con Buffalo Springfield, antes de unirse a Crosby, Stills, Nash & Young y lanzar su carrera en solitario. Su discografía supera los 40 álbumes de estudio, y se caracteriza por una constante oscilación entre el folk introspectivo y el rock distorsionado. Obras como Harvest (1972), Rust Never Sleeps (1979) o Freedom (1989) son pilares de su legado, mientras que discos como Trans (1982) o Le Noise (2010) muestran su afán por experimentar con el sonido y la producción.
Tonight’s The Night ocupa un lugar especial en su trayectoria. Es el disco más crudo, emocional y despojado que ha publicado, grabado en plena resaca emocional tras la muerte de dos amigos cercanos. Su sonido es deliberadamente imperfecto, con tomas en directo, errores y una atmósfera de duelo que lo convierte en una obra única. En palabras del propio Young, “es como una carta escrita en la oscuridad”. A lo largo de los años, el álbum ha ganado reconocimiento como una pieza esencial del rock de los 70, y su reedición en 2025 reafirma su vigencia. En paralelo, Young sigue siendo una voz crítica y comprometida, tanto en lo musical como en lo político, manteniendo intacta su esencia rebelde y su capacidad para incomodar y emocionar.
Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.