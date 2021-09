Nirvana anuncia la reedición de “Nevermind” por su 30° aniversario

Nevermind, el mítico álbum de Nirvana, tendrá una nueva reedición por su 30° aniversario.

Sobre la reedición

Este nuevo lanzamiento estará listo para el próximo 12 de noviembre y, como siempre en estos casos, habrá diversos formatos.

La reedición estándar vendrá con un 7″ formado por Endless, Nameless en la cara A y Even In His Youth y Aneurysm en la cara B.

En cuanto a la edición Super Deluxe, incluye el anteriormente mencionado 7″ así como ocho LPs entre los que se encuentra una versión remasterizada del disco original y la grabación en directo de cuatro conciertos: Ámsterdam (25 de noviembre de 1991), Del Mar en California (28 de diciembre de 1991), Melbourne en Australia para la emisora Triple J (1 de febrero de 1991) y Tokio (19 de febrero de 1992).

Desde luego, una perfecta ocasión para celebrar el aniversario de uno de los discos más influyentes de la década de los 90.

Nirvana – Nevermind

Sobre Nirvana

Cuando el grunge salió del horno, llevaba 10 años cocinándose a fuego lento en Seattle. Los hijos de la clase media blanca, que durmió a tirones el sueño americano, salieron al paso haciendo rock sucio y melódico con contenido político y existencial. Nirvana fue su primera bandera. El grupo vendió millones de discos e inspiró a una juventud harta de clichés. Kurt Cobain, su líder, personalizó la tragedia y tras colocar sus discos en todas las estanterías del planeta, se suicidó en abril del 94. Entonces Dave Grohl, su batería, formó Foo Fighters para endulzar un poco el final de esta historia.

