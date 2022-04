Nuevo disco: Sleater-Kinney – «Dig Me Out (A Covers Album)»

Sleater-Kinney han anunciado un nuevo álbum de versiones de su disco Dig Me Out para celebrar el 25° aniversario de su publicación.

La banda contará con colaboradores de lujo como St. Vincent, Wilco, Courtney Barnett, Low, The Linda Lindas, Jason Isbell, Amanda Shires o Tunde Adebimpe de TV on the Radio.

Además, este disco también ayudará a una buena causa, ya que la banda ha anunciado que una parte de las ganancias del álbum se destinará a SMYRC, un centro juvenil LGBTQIA+ con sede en Portland.

Hasta que podamos escucharlo, os dejamos con el fisco original para que lo descubráis o disfrutéis de nuevo.

Sleater-Kinney – Dig Me Out (25° aniversario)

