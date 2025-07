Oasis celebra 30 años de «What’s The Story Morning Glory?» con reedición de lujo

Oasis conmemora el 30 aniversario de su icónico álbum What’s The Story Morning Glory? con una reedición de lujo que saldrá el 3 de octubre de 2025 vía Big Brother Recordings. El lanzamiento, que incluye el álbum remasterizado de 2014, presenta cinco versiones acústicas inéditas de Cast No Shadow, Morning Glory, Wonderwall, Acquiesce y Champagne Supernova, producidas y mezcladas por Noel Gallagher y Callum Marinho en Lone Star Sound, Londres. El sencillo Acquiesce (Unplugged), acompañado de un nuevo visualizer, ya está disponible en plataformas digitales.

Disponible en formatos 2-CD, 3-LP y digital, la reedición incluye ediciones limitadas en vinilo: cristal transparente (Cast No Shadow), mármol azul (Morning Glory), mármol sepia (Wonderwall) y naranja neón (Acquiesce). Con nuevas notas y diseño de Brian Cannon, el álbum celebra su legado tras vender 22 millones de copias desde 1995, siendo el tercer álbum más vendido en la historia del Reino Unido. El anuncio coincide con la gira de reunión Oasis Live ‘25, que comienza el 4 de julio en Cardiff, con Richard Ashcroft y Cast como invitados.

Oasis: Leyendas del britpop que definieron una era

Oasis, formado en Manchester en 1991 por los hermanos Noel y Liam Gallagher, junto a Paul «Bonehead» Arthurs, Paul «Guigsy» McGuigan y Tony McCarroll, se convirtió en un fenómeno global del britpop. Su debut, Definitely Maybe (1994), rompió récords como el álbum debut más vendido en el Reino Unido, con himnos como Supersonic y Live Forever. Su segundo álbum, What’s The Story Morning Glory? (1995), los catapultó a la fama mundial con éxitos como Wonderwall y Don’t Look Back In Anger, vendiendo 22 millones de copias. Conciertos históricos en Knebworth (1996) para 250,000 personas y su rivalidad con Blur en la “Batalla del Britpop” consolidaron su estatus cultural. A pesar de tensiones internas, Oasis mantuvo su influencia hasta su separación en 2009 tras conflictos entre los Gallagher.

La discografía de Oasis incluye siete álbumes de estudio, desde Be Here Now (1997) hasta Dig Out Your Soul (2008), junto a compilaciones como The Masterplan (1998), que recopila sus aclamados lados B como Acquiesce. Tras su ruptura, Noel formó High Flying Birds, mientras Liam lanzó Beady Eye y discos en solitario. La reedición de What’s The Story Morning Glory? (2025) y la gira Oasis Live ‘25 marcan su esperado regreso, reafirmando su legado como íconos del rock británico.

