Oasis celebrará el 30 aniversario de “Definitely Maybe” con una reedición especial

El año 2024 marcará tres décadas desde que Oasis lanzó su álbum debut Definitely Maybe, uno de los discos más influyentes del britpop y de la historia del rock. Para celebrarlo, el exguitarrista, vocalista y compositor de la banda, Noel Gallagher, ha confirmado que habrá una reedición especial del álbum que incluirá canciones perdidas que se grabaron en las sesiones originales.

Canciones inéditas en el archivo de Sony

Según ha revelado Gallagher en una entrevista, las canciones inéditas fueron encontradas en el archivo de Sony, la discográfica de Oasis en aquel entonces. El músico ha explicado que se trata de temas que se quedaron fuera del álbum por diversas razones, pero que tienen un gran valor para los fans de la banda.

«Son canciones que nunca salieron a la luz porque no nos gustaban o porque no teníamos tiempo de terminarlas. Algunas son muy buenas, otras no tanto, pero todas forman parte de la historia de Definitely Maybe«, ha dicho Gallagher.

La reedición especial del álbum será una edición ampliada que contendrá el disco original remasterizado y un segundo disco con las canciones inéditas. Aún no se ha anunciado la fecha exacta de lanzamiento ni el precio del producto.

No habrá gira de reunión de Oasis

A pesar de los rumores constantes de una posible gira de reunión de Oasis, Gallagher ha descartado por completo esa opción. El artista ha afirmado que no tiene intención de volver a tocar con su hermano Liam Gallagher, el exvocalista de la banda, con quien mantiene una relación conflictiva desde hace años.

«No habrá gira, no volveremos a tocar juntos», ha sentenciado Gallagher, quien ha añadido que solo se plantearía una reunión si le ofrecieran una cantidad «absurda» de dinero. «Pero eso no va a pasar, así que no hay nada que hablar», ha zanjado.

Así pues, los fans de Oasis tendrán que conformarse con disfrutar de la reedición especial de Definitely Maybe y recordar los buenos tiempos de la banda que marcó una época con su música.