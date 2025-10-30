Oasis desempolva los vinilos para celebrar los 30 años de «Wonderwall»

Treinta años después de que Wonderwall se convirtiera en himno generacional, Oasis vuelve a poner el foco en su legado britpop con una edición limitada en vinilo de ‘(What’s The Story) Morning Glory?’. El box set, que replica el icónico estuche estilo cigarrillo de 1996, incluye cuatro singles en formato 7”: Wonderwall, Some Might Say, Roll With It y Don’t Look Back In Anger, todos en sus versiones remasterizadas de 2014 y acompañados por sus respectivos lados B originales. Estará disponible a partir del 12 de diciembre y ya puede reservarse online.

Este lanzamiento se suma a una serie de reediciones que han acompañado la gira de reunión Live 25, con la que Liam Gallagher y Noel Gallagher han recorrido Reino Unido, Asia y próximamente Sudamérica. Entre ellas destacan la edición Deluxe 30 aniversario del álbum —que incluye una versión acústica inédita de Wonderwall— y la reedición por el 25 aniversario de Familiar To Millions, el mítico directo en Wembley. Además, en julio se publicó un box set con toda la discografía de la banda, coincidiendo con el arranque de los conciertos en Reino Unido.

Mientras Bonehead se ausenta temporalmente por motivos de salud, Mike Moore (de la banda solista de Liam) ha tomado la guitarra rítmica en los directos. El tour culminará en Buenos Aires, Santiago y São Paulo, pero los rumores apuntan a nuevas fechas en 2026, incluyendo posibles homenajes a los históricos conciertos en Maine Road y Knebworth. En su último show en Wembley, Liam dejó caer un “nos vemos el año que viene” tras interpretar Champagne Supernova, alimentando aún más las especulaciones sobre una segunda ronda de la gira.

De Manchester al mundo: el ascenso y legado de Oasis

Fundada en 1991 en Manchester, Oasis se convirtió en la banda insignia del britpop gracias a su actitud provocadora, sus melodías pegajosas y la tensión creativa entre los hermanos Gallagher. Su álbum debut Definitely Maybe (1994) fue un éxito inmediato, pero fue ‘(What’s The Story) Morning Glory?’ (1995) el que los catapultó al estrellato global con himnos como Wonderwall, Don’t Look Back In Anger y Champagne Supernova. Este disco vendió más de 22 millones de copias y consolidó a la banda como fenómeno internacional.

A lo largo de su carrera, Oasis publicó siete álbumes de estudio, incluyendo Be Here Now (1997), que rompió récords de ventas en Reino Unido, y Dig Out Your Soul (2008), su último trabajo antes de la separación. Su discografía también incluye recopilatorios como Stop the Clocks (2006) y directos como Familiar To Millions (2000). Tras su ruptura en 2009, Liam y Noel emprendieron caminos solistas con proyectos como Beady Eye, High Flying Birds y la carrera en solitario de Liam, que ha cosechado éxito con discos como As You Were y C’mon You Know. La gira Live 25 marca su primera reunión oficial en más de 15 años, reavivando el fervor de sus fans y reescribiendo su historia en tiempo real.

