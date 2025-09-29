Oasis revive su leyenda en Wembley con la reedición de su álbum en directo «Familiar To Millions»

Veinticinco años después de su mítico concierto en el estadio de Wembley, Oasis lanza una edición especial de Familiar To Millions, su primer álbum en vivo grabado el 21 de julio de 2000. El relanzamiento estará disponible el 14 de noviembre de 2025 a través de Big Brother Recordings y llega en formatos 2CD y 3LP, con vinilos de edición limitada en tres variantes: Official Store silver, Amazon red and black marble y HMV blue.

El anuncio coincide con el cierre de la etapa británica de la gira de reunión Live ’25, que culminó con un total de siete noches en Wembley, así como conciertos en Cardiff, Manchester, Edimburgo, Dublín, Nueva York, Chicago, Los Ángeles y Ciudad de México. Durante el penúltimo concierto, Liam Gallagher dejó caer un guiño a nuevos conciertos en 2026 con un “See you next year” que encendió las redes.

El repertorio del álbum incluye himnos como Wonderwall, Champagne Supernova, Don’t Look Back In Anger, Live Forever y Rock ‘n’ Roll Star, además de versiones en vivo de Fuckin’ In The Bushes, Gas Panic! y Helter Skelter.

La reedición de Familiar To Millions se suma al relanzamiento de What’s The Story Morning Glory? por su 30º aniversario, que incluye cinco temas acústicos producidos por Noel Gallagher, entre ellos Morning Glory y Acquiesce.

Como broche de oro, el creador de Peaky Blinders, Steven Knight, prepara un documental sobre la gira, dirigido por Dylan Southern y Will Lovelace, con imágenes inéditas del reencuentro entre los hermanos Gallagher tras años de distanciamiento.

La máquina britpop vuelve a rugir, y esta vez lo hace con vinilo, nostalgia y una gira que podría no haber dicho su última palabra.

Tracklist de la reedición de Oasis – Familiar To Millions

CD1



1. ‘Fuckin’ In The Bushes’

2. ‘Go Let It Out’

3. ‘Who Feels Love?’

4. ‘Supersonic’

5. ‘Shakermaker’

6. ‘Acquiesce’

7. ‘Step Out’

8. ‘Gas Panic!’

9. ‘Roll With It’

10. ‘Stand By Me’

CD 2



1. ‘Wonderwall’

2. ‘Cigarettes & Alcohol’

3. ‘Don’t Look Back In Anger’

4. ‘Live Forever’

5. ‘Hey Hey, My My’

6. ‘Champagne Supernova’

7. ‘Rock ‘n’ Roll Star’

8. ‘Helter Skelter’

Oasis: la banda que convirtió el britpop en religión

Desde su formación en Manchester en 1991, Oasis se convirtió en el estandarte de la segunda ola británica, liderada por los hermanos Liam y Noel Gallagher. Su debut Definitely Maybe (1994) irrumpió con guitarras afiladas y actitud arrogante, marcando el inicio de una carrera meteórica. Un año después, What’s the Story Morning Glory? (1995) los consagró globalmente con himnos como Wonderwall y Don’t Look Back In Anger, vendiendo más de 26 millones de copias. El tercer álbum, Be Here Now (1997), fue un fenómeno comercial, aunque su exceso de producción dividió a la crítica. A partir de ahí, la banda navegó altibajos con discos como Standing on the Shoulder of Giants (2000) y Heathen Chemistry (2002), manteniendo su estatus pese a las tensiones internas.

La discografía de Oasis incluye siete álbumes de estudio, dos en vivo, múltiples recopilatorios y 33 sencillos, ocho de ellos número uno en Reino Unido. Su último trabajo, Dig Out Your Soul (2008), cerró una etapa marcada por la evolución sonora y el desgaste personal. La separación definitiva llegó en 2009 tras una pelea entre los Gallagher, pero el legado de la banda sigue intacto. Con más de 70 millones de discos vendidos, Oasis no solo definió una década: creó una identidad sonora que aún resuena en estadios, playlists y reediciones como la de Familiar To Millions. Su historia es la de una banda que, entre caos y gloria, convirtió cada canción en un manifiesto generacional y que, con su retorno en 2025, suena con fuerzas renovadas.

