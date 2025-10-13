OMD reabre su joya ochentera: el 40º aniversario de «Crush» llega con reedición de lujo y material inédito

Orchestral Manoeuvres in the Dark (OMD) celebra cuatro décadas de uno de sus discos más emblemáticos, Crush, con una reedición especial que ya está disponible en formatos vinilo doble, 2 CD y digital. Publicado originalmente el 17 de junio de 1985, este sexto álbum marcó un punto de inflexión para la banda británica al convertirse en su gran éxito en Estados Unidos, gracias a sencillos como So in Love —que entró en el Top 40 de Billboard— y Secret, que se convirtió en un clásico de la radio.

La nueva edición, lanzada por UMR/Virgin, ha sido remasterizada a partir de las cintas analógicas originales y ofrece un festín para los fans: siete temas inéditos de las sesiones multipista, mezclados por Paul Humphreys, dos maquetas, una mezcla alternativa, cuatro canciones nunca antes publicadas, caras B y versiones extendidas que no habían sido reeditadas en CD o digital. Además, incluye fotografías raras y un libreto con notas del periodista Jason Draper, fruto de una conversación con Andy McCluskey, vocalista y cofundador del grupo.

En palabras del propio McCluskey, Crush fue un disco gestado en medio de una intensa presión de giras y estudio, pero que, en retrospectiva, resultó ser “una potente colección de canciones y temas líricos”. Temas como 88 Seconds in Greensboro, The Native Daughters of the Golden West o la melancólica Crush capturan la experimentación sonora y emocional de una banda que, en pleno apogeo del synthpop, no temía explorar nuevas texturas. Esta reedición no solo es un homenaje a su legado, sino también una oportunidad para redescubrir un álbum que sigue sonando tan fresco como hace 40 años.

De pioneros del synthpop a referentes atemporales: la trayectoria de OMD en perspectiva

Formados en Liverpool en 1978 por Andy McCluskey y Paul Humphreys, OMD fue una de las bandas clave en la consolidación del synthpop británico. Su debut homónimo de 1980 ya mostraba una clara inclinación por la experimentación electrónica, pero fue con Architecture & Morality (1981) que alcanzaron el estatus de culto, gracias a himnos como Souvenir, Joan of Arc y Maid of Orleans. Este álbum vendió más de cuatro millones de copias y consolidó su lugar en la historia del pop electrónico. A lo largo de los años 80, OMD mantuvo una producción constante con discos como Dazzle Ships (1983), un trabajo más arriesgado y conceptual, y Junk Culture (1984), que los devolvió a un sonido más accesible y bailable.

El lanzamiento de Crush en 1985 marcó su entrada definitiva en el mercado estadounidense, con un sonido más pulido y orientado al pop, sin perder su esencia electrónica. Le siguieron The Pacific Age (1986) y Sugar Tax (1991), este último ya sin Humphreys, pero con éxitos como Sailing on the Seven Seas. Tras una pausa en los 90, el dúo se reunió en 2006 y desde entonces ha lanzado álbumes como History of Modern (2010), English Electric (2013) y The Punishment of Luxury (2017), todos bien recibidos por crítica y público. Su capacidad para reinventarse sin traicionar su identidad ha hecho de OMD una banda esencial para entender la evolución del pop electrónico, influyendo en generaciones posteriores que van desde Hot Chip hasta CHVRCHES. La reedición de Crush no es solo una mirada al pasado, sino una reafirmación de su vigencia.

