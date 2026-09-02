Omni celebra los diez años de “Deluxe”, su álbum debut, con una reedición de lujo que incluye una canción inédita hasta ahora: “Coliseum”, publicada junto a un vídeo que rescata imágenes de la demolición real del Omni, el pabellón de Atlanta que dio nombre a la banda.

Un vídeo rodado entre los escombros del pabellón que les dio nombre

“Coliseum” llega acompañada de un vídeo que tira de archivo: imágenes de la demolición del Omni Coliseum en 1997, el mítico pabellón deportivo de Atlanta que fue sede de los Hawks y los Flames hasta su derribo, y del que la banda tomó su nombre. El resultado es una pieza que conecta directamente con la propia identidad del grupo, más allá de servir como simple adelanto de la reedición: ver caer los escombros del pabellón que da nombre a la banda mientras suena una canción grabada hace una década convierte al vídeo en una declaración sobre el paso del tiempo tan literal como la propia reedición que anuncia. No es la primera vez que una banda toma su nombre de un lugar desaparecido, pero pocas lo hacen con la ironía de titular su canción más reciente igual que el edificio que ya no existe.

Junto a “Coliseum”, la reedición rescata también “Loud Talking”, otra canción que se quedó fuera de la versión original de Deluxe en 2016 y que hasta ahora nunca había visto la luz. Ambas se suman como cierre a un tracklist ampliado que reúne el disco original, sus maquetas completas y los dos singles sueltos que Omni publicó en 2017, “Fever Bass” y “Thesis”, conformando así un retrato mucho más completo del proceso creativo que dio forma a Deluxe del que ofrecía el disco original.

De un dormitorio en Atlanta al epicentro del post-punk americano

Omni nació casi por accidente en Atlanta a finales de 2015, cuando Philip Frobos (ex Carnivores) y Frankie Broyles (ex Deerhunter y Balkans), amigos desde hacía años, empezaron a escribir canciones juntos sin más ambición que pasar el rato en su propia casa, poco después de que Broyles dejara Deerhunter. Lo que salió de esas sesiones improvisadas, grabadas casi sin retocar sus maquetas originales, acabó siendo Deluxe, un álbum de post-punk anguloso y minimalista que, con la ayuda del batería Billy Mitchell, los colocó de inmediato en el mapa como una de las bandas más interesantes del resurgir del post-punk en Estados Unidos, con influencias que la crítica ha rastreado hasta Wire, Television o Devo.

El disco, publicado por Trouble in Mind Records, marcó el inicio de una carrera que continuó con Multi-task (2017) y el fichaje por Sub Pop para Networker (2019), un álbum de arreglos más luminosos con el que la crítica especializada premió a la banda con notas notables en medios como PopMatters o Uncut. Omni cerró después el capítulo con Souvenir (2024), su disco más reciente, en el que ya contaban con el batería Chris Yonker tras el parón forzado por la pandemia, y que confirmó que su fórmula de ritmos nerviosos y guitarras cortantes seguía teniendo mucho recorrido por delante. Diez años después de aquel debut, la banda vuelve ahora sobre Deluxe no como un ejercicio de nostalgia vacía, sino desenterrando material que llevaba una década esperando su momento, como demuestran tanto “Coliseum” como “Loud Talking”, dos canciones que en su día se quedaron fuera del disco pero que, escuchadas ahora, encajan perfectamente con el resto del repertorio original.

Todo el contenido de la reedición

Deluxe (10 Year Anniversary Edition) saldrá a la venta el 2 de octubre a través de Coliseum Records y Danger Collective. El disco estará disponible también en una edición limitada en vinilo transparente con tono verdoso, estilo “coke bottle”, exclusiva de la tienda de la banda, para quienes quieran algo más que la versión digital. El doble disco reparte así su contenido:

Disco 1

“Afterlife”

“Wednesday Wedding”

“Wire”

“Earrings”

“Jungle Jenny”

“Cold Vermouth”

“Eyes On The Floor”

“Siam”

“Plane”

“78”

Disco 2

“Afterlife” (Demo)

“Wednesday Wedding” (Demo)

“Wire” (Demo)

“Earrings” (Demo)

“Jungle Jenny” (Demo)

“Cold Vermouth” (Demo)

“Eyes On The Floor” (Demo)

“Siam” (Demo)

“Plane” (Demo)

“78” (Demo)

“Fever Bass” (Single)

“Thesis” (Single)

“Loud Talking” (Demo)

“Coliseum” (Demo)

Que una banda decida escarbar en sus propios archivos para sacar a la luz canciones que llevaban una década esperando dice mucho de la relación que Omni mantiene con su propio pasado: ni lo esconden ni lo maquillan, simplemente esperan a que llegue el momento adecuado para mostrarlo.

▶ “Deluxe (10 Year Anniversary Edition)” — Omni | 2 de octubre de 2026 | Coliseum Records / Danger Collective

¿Habíais descubierto a Omni con “Deluxe” en su momento? ¿Creéis que “Coliseum” habría encajado bien en el disco original de haberse incluido entonces?

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