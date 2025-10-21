Panic! At the Disco revive su debut con una edición de lujo y un regreso inesperado

Panic! At the Disco ha vuelto a encender la chispa del emo-pop dos décadas después de su explosivo debut. Tras su sorpresiva actuación en el festival When We Were Young en Las Vegas el pasado 18 de octubre, la banda liderada por Brendon Urie anunció el lanzamiento de una edición especial por el 20º aniversario de A Fever You Can’t Sweat Out, el álbum que los catapultó al estrellato en 2005.

El boxset, que saldrá el 23 de enero de 2026, incluirá una versión remasterizada del disco original, once demos inéditos y una edición exclusiva en vinilo de Live in Denver (2006), además de su estreno en YouTube. Esta reedición celebra no solo el legado del álbum, sino también el inesperado regreso de una banda que se había despedido oficialmente en 2023, cuando Urie anunció su retiro para enfocarse en su nueva etapa como padre.

Durante el festival, Panic! At the Disco interpretó los 13 temas de A Fever You Can’t Sweat Out, incluyendo himnos como I Write Sins Not Tragedies, Lying Is the Most Fun a Girl Can Have Without Taking Her Clothes Off y Build God, Then We’ll Talk. El set también incluyó éxitos posteriores como Nine in the Afternoon y This Is Gospel, dejando claro que el fervor por la banda sigue intacto.

De fenómeno emo-pop a proyecto personal: la evolución de Panic! At the Disco

Formada en Las Vegas en 2004, Panic! At the Disco irrumpió en la escena con A Fever You Can’t Sweat Out, un debut que mezclaba pop-punk, electrónica y teatralidad barroca. Descubiertos por Pete Wentz de Fall Out Boy, el grupo se convirtió rápidamente en un referente del emo de los 2000. Su segundo álbum, Pretty. Odd. (2008), marcó un giro psicodélico influenciado por The Beatles, lo que provocó la salida de Ryan Ross y Jon Walker, dejando a Brendon Urie como líder indiscutible.

A partir de Vices & Virtues (2011), Urie consolidó el proyecto como una extensión de su visión artística. Con Too Weird to Live, Too Rare to Die! (2013), exploró sonidos más electrónicos y urbanos, mientras que Death of a Bachelor (2016) fusionó pop, jazz y rock con tintes crooner, logrando su primer número uno en Billboard 200. Pray for the Wicked (2018) y Viva Las Vengeance (2022) reafirmaron su versatilidad, aunque ya como proyecto solista. En total, la banda lanzó siete álbumes de estudio, dos en directo y más de 25 sencillos.

La despedida en 2023 parecía definitiva, pero el regreso en 2025 demuestra que el legado de Panic! At the Disco sigue resonando. Su capacidad para reinventarse, adaptarse y emocionar lo convierte en uno de los proyectos más singulares del pop alternativo del siglo XXI.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.