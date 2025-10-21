Mar 21 octubre 2025
Newsletter
TODO

¡NO TE PIERDAS!

ARTÍCULOS RELACIONADOS

Panic! At the Disco revive su debut con una edición de lujo y un regreso inesperado

Reedición
CrazyMinds
Autor: CrazyMinds
2 min.

Panic! At the Disco ha vuelto a encender la chispa del emo-pop dos décadas después de su explosivo debut. Tras su sorpresiva actuación en el festival When We Were Young en Las Vegas el pasado 18 de octubre, la banda liderada por Brendon Urie anunció el lanzamiento de una edición especial por el 20º aniversario de A Fever You Can’t Sweat Out, el álbum que los catapultó al estrellato en 2005.

El boxset, que saldrá el 23 de enero de 2026, incluirá una versión remasterizada del disco original, once demos inéditos y una edición exclusiva en vinilo de Live in Denver (2006), además de su estreno en YouTube. Esta reedición celebra no solo el legado del álbum, sino también el inesperado regreso de una banda que se había despedido oficialmente en 2023, cuando Urie anunció su retiro para enfocarse en su nueva etapa como padre.

Durante el festival, Panic! At the Disco interpretó los 13 temas de A Fever You Can’t Sweat Out, incluyendo himnos como I Write Sins Not Tragedies, Lying Is the Most Fun a Girl Can Have Without Taking Her Clothes Off y Build God, Then We’ll Talk. El set también incluyó éxitos posteriores como Nine in the Afternoon y This Is Gospel, dejando claro que el fervor por la banda sigue intacto.

De fenómeno emo-pop a proyecto personal: la evolución de Panic! At the Disco

Formada en Las Vegas en 2004, Panic! At the Disco irrumpió en la escena con A Fever You Can’t Sweat Out, un debut que mezclaba pop-punk, electrónica y teatralidad barroca. Descubiertos por Pete Wentz de Fall Out Boy, el grupo se convirtió rápidamente en un referente del emo de los 2000. Su segundo álbum, Pretty. Odd. (2008), marcó un giro psicodélico influenciado por The Beatles, lo que provocó la salida de Ryan Ross y Jon Walker, dejando a Brendon Urie como líder indiscutible.

A partir de Vices & Virtues (2011), Urie consolidó el proyecto como una extensión de su visión artística. Con Too Weird to Live, Too Rare to Die! (2013), exploró sonidos más electrónicos y urbanos, mientras que Death of a Bachelor (2016) fusionó pop, jazz y rock con tintes crooner, logrando su primer número uno en Billboard 200. Pray for the Wicked (2018) y Viva Las Vengeance (2022) reafirmaron su versatilidad, aunque ya como proyecto solista. En total, la banda lanzó siete álbumes de estudio, dos en directo y más de 25 sencillos.

La despedida en 2023 parecía definitiva, pero el regreso en 2025 demuestra que el legado de Panic! At the Disco sigue resonando. Su capacidad para reinventarse, adaptarse y emocionar lo convierte en uno de los proyectos más singulares del pop alternativo del siglo XXI.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (InstagramTwitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.

¡ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP!

Todas las novedades de CrazyMinds de forma rápida e inmediata en tu móvil: noticias, festivales, discos, entrevistas, playlists... ¡No te lo pierdas!
¡APÚNTATE!
CrazyMinds
CrazyMinds
Toda la información sobre música indie desde 2010.

SOBRE NOSOTROS

Desde 2011, en CrazyMinds te traemos las últimas novedades sobre música indie: noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y festivales, críticas de discos, playlists y mucho más.

ÚLTIMOS ARTÍCULOS

Grimes se mete en la piel de una inteligencia artificial en su nuevo single

Canciones 0
Grimes ha vuelto con Artificial Angels, un tema que...

Oneohtrix Point Never se sumerge en los clichés del pasado para construir su álbum más inquietante

Noticias 0
El productor y compositor experimental Daniel Lopatin, conocido como...

ROSALÍA

Artistas 0
Sobre Rosalía Rosalía, nacida como Rosalía Vila Tobella el 25...

LO MÁS VISTO

El Sónar cambia de manos: adiós a sus fundadores, hola a una nueva era corporativa

Novedades Festivales 0
Después de 32 años marcando el pulso de la...

Crónica de Siloé en Madrid (La Riviera, 2025)

Conciertos 0
Tríptico de un sold out absoluto En La Riviera hubo una...

Crónica de Ultraligera en Madrid (La Riviera, 2025)

Conciertos 0
Cuando oyes hablar de un fenómeno hasta la saciedad,...

Subscribe