Patti Smith celebra los 50 años de «Horses» con una reedición y estrena la inédita «Snowball»

Para conmemorar el 50º aniversario de su icónico álbum debut Horses, Patti Smith lanzará una edición remasterizada el 10 de octubre de 2025, a través de Legacy Recordings. Esta reedición, disponible en formatos 2xLP y 2xCD, incluye el álbum original remasterizado desde las cintas maestras, además de material inédito como la cinta de audición de Patti Smith para RCA en 1975 y cuatro canciones nunca antes publicadas: Distant Fingers, The Hunter Gets Captured by the Game, We Three y Snowball. Esta última, un vibrante tema jazz-rock, ya está disponible en plataformas digitales.

Producido por John Cale de Velvet Underground, Horses (1975) marcó un hito en el punk rock neoyorquino con su fusión de poesía y minimalismo musical. Aunque solo alcanzó el puesto 47 en las listas estadounidenses, fue aclamado por su lirismo poético y su energía cruda. La reedición incluye tomas alternativas de temas como Gloria, Birdland y Kimberly, ofreciendo una mirada fresca a este clásico.

Patti Smith también celebrará este hito con una gira que comienza el 6 de octubre en Dublín, llega a Estados Unidos el 10 de noviembre en Seattle y culmina el 29 de noviembre en Filadelfia, interpretando Horses íntegramente. La preventa de la reedición ya está disponible. Este lanzamiento reafirma la influencia perdurable de Patti Smith como pionera del punk y su legado como poeta y artista visionaria.

Patti Smith: La poeta que revolucionó el punk rock

Patti Smith, apodada la “madrina del punk”, emergió en la Nueva York de los 70 como una fuerza artística única, fusionando poesía visceral con la energía cruda del rock. Nacida en Chicago en 1946, se mudó a Nueva York en 1967, donde se sumergió en la escena cultural del Lower East Side. Su debut, Horses (1975), producido por John Cale, redefinió el punk con su mezcla de minimalismo musical y lirismo poético, incluyendo himnos como Gloria y Land. Su banda, Patti Smith Group, consolidó su legado con discos como Radio Ethiopia (1976), Easter (1978) —con el hit Because the Night, coescrito con Bruce Springsteen— y Wave (1979). Tras un retiro parcial en los 80 para criar a sus hijos con Fred “Sonic” Smith, regresó en los 90 con álbumes como Gone Again (1996), mostrando una madurez emocional sin perder su intensidad.

A lo largo de su carrera, Patti Smith ha lanzado 11 álbumes de estudio, desde Horses hasta Banga (2012), además de recopilatorios y directos como The Coral Sea (2008). Su obra abarca poesía, memorias —como el aclamado libro Just Kids (2010)— y activismo, defendiendo causas sociales y ambientales. Reconocida con honores como la Orden de las Artes y las Letras de Francia y el Polar Music Prize, su influencia trasciende generaciones. Actualmente, prepara la reedición de Horses por su 50º aniversario, demostrando que su legado como poeta, músico y visionaria sigue más vivo que nunca.

