Reedición: Pavement – «Slanted & Enchanted: 30 Aniversario»

El álbum debut de la banda californiana Slanted & Enchanted cumple 30 años, y no hay mejor forma de celebrarlo que lanzando una edición de aniversario, y no solo eso, traerá una replica al cassette que la banda mandaba a las productoras con demos de sus canciones. Interesante, ¿no

El material estará disponible a partir del 12 de agosto, gracias a Matador Records, cuando también estará disponible la versión del álbum en vinilo, para los amantes de lo retro.

¿Aún no te animas a comprarlo?

Pues te dejamos la lista de canciones al final de la nota.

Y por cierto, Recuerda que Pavement estará en el Primavera Sound.



Lista de canciones del cassette:



Courting Shutdown Offers:

Chesley’s Little Wrists

Jackals, False Grails: The Lonesome Era

No Life Signed Her

Two States

Trigger Cut

Fame Throwa

Pain Smiles

The Wounded Kite

Summer Babe

Perfume-V

My First Mine

Baptist Blacktick

Loretta’s Scars

Pillowjack

Here

Sobre Pavement

El culto desatado hacia esta banda californiana puede parecer desmedido para algunos, pero los amantes del indie rock de calidad siempre la tendrán presente en sus vitrinas de trofeos. Polémica dentro y fuera del escenario, creadora de himnos generacionales e inspiradores de cientos de bandas que vendrían después, hemos reunido el legado de la formación Pavement aquí. Es momento de inundar tu reproductor con la nostalgia necesaria.

Fuente: Apple Music

Descubre algunos de sus mayores éxitos

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas la agenda del artista y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!

¿Sabías ya que tenemos un nuevo podcast?

¡Dale al play y disfruta de la actualidad y todas las novedades de la semana!