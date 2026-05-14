Pixies reeditan Complete B-Sides: 1988-97 el 26 de junio de 2026 vía 4AD, veinticinco años después de su primera edición en CD. La novedad tiene peso: es la primera vez que la compilación sale en vinilo. No es solo un cambio de formato — todas las pistas han sido remasterizadas desde las cintas analógicas originales por Kevin Vanbergen, el mismo técnico que ha completado el trabajo de remasterización del catálogo completo de la banda. La reedición llega en plena celebración del 40 aniversario del grupo de Boston y se suma a la reciente reedición de Live at the BBC, lo que dibuja una operación de archivo meticulosa, no de oportunismo.

Una cuarta cara que nunca existió

La versión original de Complete B-Sides, publicada en 2001 mientras la banda llevaba casi una década en barbecho, reunía 19 caras B del período 4AD entre 1988 y 1991: «Wave of Mutilation (UK Surf)», «Into The White», «Bailey’s Walk», «Manta Ray», «The Thing» y su versión de «In Heaven (Lady In The Radiator Song)» de la película Eraserhead, entre otras. Piezas que no llegaron a los álbumes pero que Pitchfork valoró con un 9.6 en su momento, un dato que dice mucho sobre la densidad de ese material secundario.

La edición en vinilo distribuye ese contenido en tres caras de un doble LP, aprovechando la cuarta para añadir seis temas en directo inéditos en este formato, extraídos de singles lanzados entre finales de los 80 y 1997, incluida la reedición de «Debaser» de aquel año. La tracklist ampliada suma 25 canciones. El diseño corre a cargo de Chris Bigg (v23), colaborador histórico de la banda junto al también veterano Simon Larbalestier, cuyas fotos de archivo — descartadas en su día — se recuperan aquí como homenaje explícito a Vaughan Oliver, el director visual de la banda fallecido en 2019. Tanto el diseño como las sesiones fotográficas se desarrollaron en paralelo con la reedición de Live at the BBC, construyendo una continuidad visual coherente entre los dos lanzamientos.

Hay tres formatos disponibles: doble LP negro, doble LP transparente y doble CD. Brooklyn Vegan ofrece además una variante exclusiva en vinilo verde «seaweed», limitada a 1.000 copias.

Tracklist de Pixies – Complete B-Sides: 1988-97

River Euphrates Vamos (Live) In Heaven (Lady In The Radiator Song) (Live) Manta Ray Weird At My School Dancing the Manta Ray Wave of Mutilation (UK Surf) Into The White Bailey’s Walk Make Believe I’ve Been Waiting For You The Thing Velvety (Instrumental) Winterlong Santo Theme From Narc Build High Evil Hearted You Letter To Memphis (Instrumental) Planet of Sound (Live) Tame (Live) Debaser (Live) Holiday Song (Live) Cactus (Live)

España, en el centro del P40 Tour de Pixies

La reedición coincide con la gira de aniversario más extensa de Pixies desde su reunión en 2004. En España, la cita principal es el Mad Cool Festival, donde actúan el viernes 10 de julio en el Iberdrola Music de Madrid. Ese día comparten cartel con Twenty One Pilots, Kings of Leon e Interpol, lo que convierte la jornada en una de las más cargadas del festival. También están confirmados en el NOS Alive de Lisboa.

El resto de la gira europea cubre Reino Unido (Royal Albert Hall de Londres los días 28 y 29 de mayo, York Barbican, Manchester), Irlanda, Alemania (Berlín, Leipzig, Frankfurt), Bélgica (Rock Werchter, 4 de julio) e Italia. Las entradas para Mad Cool están disponibles en madcooltickets.com.

Pixies, cuarenta años de ruido calculado

Pixies se formaron en Boston en 1986. Black Francis (Charles Thompson), Joey Santiago, Kim Deal y David Lovering grabaron Come on Pilgrim (1987) y Surfer Rosa (1988) con 4AD, dos discos que establecieron el patrón de dinámica loud-quiet que Nirvana, Radiohead o Weezer desarrollarían en los noventa. Doolittle (1989), producido por Gil Norton, es el álbum que los instaló en el canon. Vinieron Bossanova (1990) y Trompe le Monde (1991), y luego la disolución en 1993.

La reunión de 2004 funcionó como gira permanente hasta que la banda retomó la composición. Sin Kim Deal desde 2013 — sustituida primero por Paz Lenchantin y luego por Emma Richardson —, Pixies han publicado cinco álbumes de estudio entre 2014 y 2024, el último de ellos The Night the Zombies Came (2024). La reedición de Complete B-Sides: 1988-97 no apunta al presente: es la documentación de un período en el que prácticamente todo lo que tocaban terminaba siendo relevante, incluido lo que quedaba en el cajón.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter, Bluesky o Telegram) o nuestro canal oficial de Whatsapp.