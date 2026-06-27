Hubo un momento en la historia del rock británico en que la mayoría miraba hacia el espejo y solo veía buenas noticias. El Britpop reinaba, la prensa musical celebraba su propio ombligo y New Labour prometía que todo era posible. Primal Scream, sin embargo, miraron hacia otro lado. Entre 1997 y 2002, desde un estudio en el norte de Londres al que llamaban simplemente «The Bunker», Bobby Gillespie y Andrew Innes construyeron tres discos radicales que se convirtieron en el antídoto exacto a toda aquella autosatisfacción colectiva. Ahora esa trilogía vuelve, remasterizada y ampliada como nunca antes.

La banda acaba de confirmar los detalles completos de «The Bunker Trilogy», un proyecto de reediciones que comprende Vanishing Point (1997), XTRMNTR (2000) y Evil Heat (2002) en formatos de doble LP (vinilo de colores), CD y plataformas digitales. Los lanzamientos se escalonan a lo largo del otoño: Vanishing Point llega el 7 de agosto, XTRMNTR el 4 de septiembre y Evil Heat el 30 de octubre.

El búnker y la trilogía: el origen de un nombre

El título de la colección no es caprichoso. Los tres álbumes nacieron en el mismo espacio físico: un estudio en el norte de Londres que Innes y Gillespie construyeron con sus propias manos y al que la banda bautizó como «The Bunker». Era literalmente un búnker sonoro, un espacio de resistencia donde Primal Scream se aislaron deliberadamente de la industria y de la cultura pop del momento para construir algo completamente distinto a lo que el mercado pedía.

El resultado fue una trilogía que cruzó sin pedir permiso el rock alternativo, la electrónica, el dub, el krautrock y el punk político. Tres discos que hoy, vistos en conjunto por primera vez como colección oficial, siguen sonando más urgentes que buena parte de lo que se publicó en aquella misma época. El caos y la incomodidad eran, en realidad, la coherencia.

Tres discos que cuentan una misma historia

Vanishing Point (1997) fue la primera señal de que la banda que había firmado Screamadelica no tenía ninguna intención de repetirse. El álbum absorbía el espíritu del krautrock y el dub jamaicano, con canciones como «Kowalski» o «Burning Wheel» que reinventaban el concepto mismo de canción rock. Un disco que, escuchado hoy, suena como el mapa de ruta de todo lo que vendría después.

XTRMNTR (2000) fue la detonación: más industrial, más furioso, más político. El álbum recibió un 9/10 en NME y fue elegido segundo mejor disco del año por la misma publicación. Canciones como «Kill All Hippies», «Swastika Eyes» o «Accelerator» se han hecho más relevantes con el tiempo en lugar de envejecer. Evil Heat (2002) cerró el ciclo con un giro aún más extraño: electroclash, blues distorsionado y colaboraciones con Jim Reid (The Jesus and Mary Chain), Kate Moss y Robert Plant. El disco alcanzó el número 9 en la lista oficial de álbumes del Reino Unido.

Lo que incluyen las reediciones: material inédito y rarezas

Cada entrega de «The Bunker Trilogy» llega remasterizada por Matt Colton en Metropolis Studios (Londres), bajo supervisión directa de Gillespie e Innes, con nuevos mixes del productor Brendan Lynch y notas editoriales del escritor Darran Anderson. La colección se edita vía Sony/CMG.

El plato fuerte del material adicional está en XTRMNTR: el lado D de su doble LP incluirá dos temas completamente inéditos, «The Reckoning» y «I’m Five Years Ahead Of My Time (Brendan Lynch Mix)», además del remix de Massive Attack de «Exterminator» (cara B del single «Kill All Hippies»). La reedición de Vanishing Point rescata caras B como «96 Tears» o «Jesus», y la de Evil Heat recupera la mezcla de Andy Weatherall de «A Scanner Darkly» (rebautizada «Substance D») y el esquivo «Country Blues #1». La colección se completa además con la reedición del single de 12 pulgadas de «If They Move Kill ‘Em».

Gillespie no tiene filtros: antibritpop, antifascismo, antitodo

Las palabras de Bobby Gillespie al presentar la trilogía son, en sí mismas, una declaración política. El frontman describe estos discos como música nacida desde la incomodidad y el disgusto lúcido: canciones sobre dislocación psíquica, adicción, alienación y depresión, en un momento en que el resto de la escena musical británica miraba el mundo desde la euforia y el narcisismo colectivo.

«Los álbumes de «The Bunker Trilogy» eran la antítesis completa de todo lo que ocurría en la música del Reino Unido en los noventa. Desconfiábamos de New Labour y de sus políticas neoliberales disfrazadas de promesa progresista. Nunca fuimos Britpop. Queríamos quemar la bandera, no agitarla», declaraba Gillespie. La trilogía se lee así como un documento histórico: el registro exacto de una banda que eligió el malestar como posición estética y que acertó, con creces, en su diagnóstico del mundo que venía.

La gira XTRMNTR 2026: el álbum más urgente, en directo

El anuncio de los detalles completos de «The Bunker Trilogy» llega acompañado de la ya confirmada XTRMNTR UK Tour 2026, con la que Primal Scream interpretarán XTRMNTR al completo en cada concierto. La gira arranca el 3 y 4 de septiembre en Glasgow (Barrowland) y concluye el 15 de septiembre en Londres (HERE at Outernet), con paradas en Newcastle (NX, 8 de septiembre), Nottingham (Rock City, 9 de septiembre), Mánchester (New Century Hall, 11 de septiembre) y Bristol (Electric, 13 de septiembre).

La demanda para ver XTRMNTR al completo en directo se ha disparado desde la actuación del 25º aniversario que ofrecieron en el Roundhouse de Londres en 2025. El tour llega además justo después de su exitosa gira mundial de 2024 en apoyo a Come Ahead, su decimosegundo álbum de estudio, del que seguimos el lanzamiento desde el primer single. Para quienes quieran repasar el universo de Bobby Gillespie más allá de la banda, también tenemos cubierto desde su autobiografía Tenement Kid hasta su reciente colaboración con Yttling Jazz.

¿Cuál de los tres álbumes de «The Bunker Trilogy» es para ti el más importante de la discografía de Primal Scream? ¿O crees que juntos forman un todo inseparable que solo tiene sentido como trilogía? Cuéntanoslo en los comentarios o en nuestras redes sociales.

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