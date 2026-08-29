La colección de inéditos de Prince vuelve a sorprender. Timeless, la colección de diez grabaciones inéditas anunciada el pasado junio y que ya cubrimos en CrazyMinds, ya está disponible a través de Legacy Recordings, y entre sus diez canciones hay una que ni siquiera los fans más avezados sabían que existía: “Bestest Friend”, grabada en 2012 y completamente desconocida hasta hoy. El disco, que recorre cuatro décadas de carrera desde 1977 hasta 2016, llega en el año del décimo aniversario de la muerte del artista.

La sorpresa de un disco sin descartes

“Bestest Friend” es una balada soul de tempo medio, lujosamente orquestada, con partes de guitarra y metales que dialogan entre sí a lo largo de todo el tema. Se grabó en septiembre de 2012 en Paisley Park, de la mano de Chris James, el ingeniero que después trabajaría en discos como Art Official Age (2014) y HITnRUN Phase Two (2015), y que se ha encargado también de la mezcla y masterización de todo Timeless. A diferencia de otras rarezas del vault que llevaban años circulando en distintas formas entre coleccionistas, esta es, según el propio equipo del legado del artista, una de las pocas incorporaciones genuinamente nuevas: nadie había tenido constancia de su existencia hasta el anuncio del disco. Dentro del propio Timeless, se ha señalado como la mayor sorpresa de todo el proyecto, por encima incluso de rarezas más esperadas como una grabación casera de 1977 o una versión primitiva de un tema que Prince acabaría cediendo a otro artista, algo que confirma, una vez más, que en el archivo de Paisley Park todavía quedan hallazgos capaces de cambiar lo que se sabía de su discografía.

Diez canciones, cuatro décadas, ningún relleno

La otra gran protagonista de este lanzamiento es “The Guilty Ones”, grabada en 2007 por el ingeniero Ian Boxill y publicada ahora como sencillo principal, con videoclip incluido. Charles F. Spicer Jr., copropietario de Prince Legacy LLC, ha explicado la lógica detrás del orden de las canciones, destacando que retratan a «un artista siempre intrépido, innovador y creativo en sus propios términos». Spicer ha subrayado especialmente el cierre del disco con una actuación en directo, por la conexión que refleja entre Prince y su público, con el aplauso final como reflejo del cariño y la energía de la sala.

“Bestest Friend” llegó en un momento especialmente prolífico de la carrera de Prince: las sesiones de Paisley Park de 2011 y 2012 alimentaron después discos como Art Official Age y HITnRUN Phase Two, publicados años más tarde, cuando el músico grababa de forma casi compulsiva junto a la New Power Generation sin publicar ni una fracción de todo lo que iba dejando en cinta. Ese periodo, poco documentado fuera del círculo de coleccionistas y expertos, es precisamente el que convierte a canciones como esta en objeto de deseo: no se trata de descartes de baja calidad, sino de material tan trabajado y producido como cualquiera de sus discos oficiales, simplemente nunca destinado a ver la luz en su momento. Timeless es, en ese sentido, la prueba de ese ritmo de trabajo: una colección producida por L. Londell McMillan, Spicer y el propio Chris James, disponible en plataformas digitales y en varios formatos físicos, incluyendo una edición exclusiva D2C en vinilo mármol morado.

Un décimo aniversario que no deja de dar sorpresas

El lanzamiento llega en el año del décimo aniversario de la muerte de Prince, coincidiendo además con la creciente atención sobre su legado que ha traído consigo el anuncio de la adaptación de Purple Rain a Broadway, prevista para marzo de 2027. Para un artista que publicó más de treinta discos en vida y que dejó grabado infinitamente más de lo que llegó a editar, cada nueva entrega del vault vuelve a plantear la misma pregunta: cuánto queda todavía por escuchar de Paisley Park. A diferencia de otros catálogos póstumos que se han limitado a reeditar lo ya conocido, el equipo que gestiona el legado de Prince ha optado por una estrategia distinta con Timeless: en lugar de rescatar un único periodo o sesión, ha construido un recorrido completo por toda su carrera, desde el adolescente que grababa en casa en 1977 hasta el hombre que, cuatro décadas después, seguía llenando cintas de canciones que nadie más llegaría a escuchar en vida.

▶ “Bestest Friend” — Prince | 28 de agosto de 2026 | Legacy Recordings

¿Cuál de las diez canciones de Timeless te ha sorprendido más, o te quedas con el hallazgo de “Bestest Friend”? ¿Crees que todavía queda mucho más por descubrir en el archivo de Paisley Park?

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