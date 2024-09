Queen lanza una versión remasterizada y expandida de su álbum debut

Queen ha anunciado una remezcla y remasterización de su álbum debut de 1973, Queen I, que se lanzará el 25 de octubre. Esta nueva versión ha sido restaurada por Justin Shirley-Smith, Joshua J Macrae y Kris Fredriksson para reflejar el sonido que la banda siempre quiso. El boxset incluye seis CDs y un LP, con un total de 63 pistas, de las cuales 43 son mezclas nuevas. Entre las novedades se encuentran grabaciones en directo poco conocidas, demos y pistas inéditas de la primera actuación en directo de la banda en agosto de 1970.

El tema Mad The Swine, que no se incluyó en el lanzamiento original debido a diferencias con el productor, ha sido reinstalado en su posición original. Además, el boxset viene acompañado de un libro de 108 páginas con letras manuscritas y otros recuerdos de la banda. Brian May, en las notas del CD, describe esta edición como una reconstrucción completa del álbum debut, utilizando la tecnología y conocimientos actuales para lograr el sonido que siempre soñaron.

La noticia de esta remasterización llega poco después de que May compartiera una actualización sobre su salud, revelando que sufrió un derrame cerebral, pero que se está recuperando bien. La banda recientemente concluyó una serie de conciertos en Japón con Adam Lambert como vocalista principal.