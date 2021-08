R.E.M. anuncian reedición por el 25º aniversario de “New Adventures In Hi-Fi” y comparten versión alternativa de “Leave”

Disco reeditado: New Adventures In Hi-Fi

Artista: R.E.M.

¿Por qué se publica ahora? Este año se cumple el 25° aniversario de este disco publicado en el año 1996.

¿Cuándo va a publicarse? Está prevista para el 29 de octubre y ya puedes hacer tu reserva aquí.

¿Qué incluye esta nueva reedición? La nueva edición viene en formato 2CD / 1 Blu-Ray Deluxe Edition, así como en versión Expanded Edition 2CD. Ambas incluyen una versión recientemente remasterizada del álbum, caras B y rarezas de la época, una película de una hora que solo se había proyectado en edificios para promocionar el álbum en 1996, y un libro de tapa dura con fotografías y recuerdos del álbum por parte de la banda, Patti Smith, Thom Yorke y más.

¿Podemos escuchar un adelanto? Sí, nos han dejado una versión alternativa de la canción Leave, originalmente grabada para la banda sonora de A Life Less Ordinary.

Sobre “New Adventures In Hi-Fi“

New Adventures in Hi-Fi es el décimo álbum de estudio de R.E.M. Fue publicado el 9 de septiembre de 1996 en Europa y Australia y al día siguiente en los Estados Unidos, y se trata del últimojunto al miembro fundador Bill Berry (quien dejó la banda amistosamente al año siguiente).

Entre sus temas, destacan los singles E-Bow the Letter, Bittersweet Me, Electrolite y How the West Was Won and Where It Got Us.

Puedes escuchar la versión original a continuación: