Radiohead reeditará “Kid A” y “Amnesiac” junto a una colección de grabaciones inéditas

Discos reeditados: Kid A y Amnesiac

Artista: Radiohead

¿Por qué se publica ahora? La banda ha decidido lanzar Kid Amnesiae, un LP de canciones descartadas de los álbumes que van a ser reeditados y que se grabaron juntos durante las sesiones de 1999 y 2000. Y qué mejor compañía para esta nueva colección que una reedición de ambos.

¿Cuándo va a publicarse? Está prevista para el 5 de noviembre a través de XL Records.

¿Hay un adelanto? Sí, titulado If You Say The Word y puedes escucharlo ya

¿Y un tracklist? Sí, no te pierdas lo que incluye este Kid Amnesiae

01 Like Spinning Plates (‘Why Us?’ Version)

02 Untitled V1

03 Fog (Again Again Version)

04 If You Say the Word

05 Follow Me Around

06 Pulk/Pull (True Love Waits Version)

07 Untitled V2

08 The Morning Bell (In the Dark Version)

09 Pyramid Strings

10 Alt. Fast Track

11 Untitled V3

12 How to Disappear into Strings

Sobre “Kid A ” y “Amnesiac”

Kid A es el cuarto álbum de estudio de Radiohead, publicado el 2 de octubre de 2000 por Parlophone. Fue grabado con el productor Nigel Godrich en París, Copenhague, Gloucestershire y su ciudad natal Oxford, Inglaterra. Incluye temas como Everything in its Right Place, The National Anthem o Idioteque, entre otros.

Por su parte, Amnesiac, quinto álbum de la banda, fue publicado el 30 de mayo de 2001 por Parlophone y Capitol Records, subsidiarias de EMI. Fue grabado con el productor Nigel Godrich en las mismas sesiones que Kid A (2000), e incluye temas como Pyramid Song o Knives Out.