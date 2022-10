Reedición: Alabama Shakes – «Boys & Girls» (10º aniversario)

Alabama Shakes han anunciado una reedición especial por el décimo aniversario de su álbum de debut Boys & Girls, que salió el 9 de abril de 2012, para el próximo 9 de diciembre.

Con este trabajo, los estadounidenses consiguieron numerosos reconocimientos, como el número 1 en la lista de álbumes independientes de Billboard, un disco de platino y múltiples nominaciones a los Grammy.

Esta nueva edición tendrá una nueva portada cubierta de cartón metalizado con fotos nuevas e inéditas, y por supuesto incluirá las 11 canciones originales del álbum acompañadas de una sesión completa en directo que se grabó en 2012 para el programa Morning Becomes Eclectic de KCRW.

Mientras esperamos la fecha, vamos descubriendo el tracklist completo y la versión en directo de Always Alright correspondiente a dicha sesión.

DiscO 1:

‘Hold On’ ‘I Found You’ ‘Hang Loose’ ‘Rise To The Sun’ ‘You Ain’t Alone’ ‘Goin’ To The Party’ ‘Heartbreaker’ ‘Boys & Girls’ ‘Be Mine’ ‘I Ain’t The Same’ ‘On Your Way’

DiscO 2:

‘Hang Loose’ (Live At KCRW) ‘I Found You’ (Live At KCRW) ‘Be Mine’ (Live At KCRW) ‘I Ain’t The Same’ (Live At KCRW) ‘Mama’ (Live At KCRW) ‘Goin’ To The Party’ (Live At KCRW) ‘Hold On’ (Live At KCRW) ‘Boys & Girls’ (Live At KCRW) ‘Always Alright’ (Live At KCRW) ‘Rise To The Sun’ (Live At KCRW) ‘Heavy Chevy’ (Live At KCRW)

Sobre Alabama Shakes

Inspirados por el sonido del soul clásico de los estudios Muscle Shoals, el cuarteto Alabama Shakes fue formado en 2009 por Brittany Howard, Zac Cockrell, Steve Johnson y Heath Frogg. La ardiente mezcla de blues-rock y soul sureño del conjunto ha sido ha menudo paragonada a la de grupos como The Black Keys, Drive-By-Truckers, The Detroit Cobras e incluso Sharon Jones & The Dap-Kings. La banda publicó su EP debut homónimo en septiembre de 2011, seguido meses después por su primer álbum, Boys & Girls. El disco obtuvo una excelente recepción, llegando a ubicarse en el sexto puesto del ranking Billboard y consiguiendo tres nominaciones a los premios Grammy. El grupo prefirió tomarse un tiempo antes de grabar su segundo disco, finalmente lanzado en 2015 bajo el título Sound & Color.

Fuente: Apple Music

Discografía de Alabama Shakes

Boys & Girls (2012)

Sound & Color (2015)

Descubre algunos de sus mayores éxitos

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas la agenda de la banda y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.

¡Descubre más artistas aquí!