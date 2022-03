Reedición: Amyl And The Sniffers – «Comfort To Me»

Amyl And The Sniffers publicarán una reedición ampliada de su segundo álbum, Comfort To Me, que lanzaron el año pasado y que incluirá versiones en directo de las 13 canciones incluidas en el disco.

Además de los trece temas que ya conocemos, también han incluido una canción inédita titulada Crave, todos ellos grabados en los muelles de Williamstown, en las afueras de Naarm/Melbourne.

Quizá todo esto os suene si seguís a la banda australiana de cerca, ya que está grabación en directo se estrenó en formato audiovisual en octubre del año pasado, pero solo en directo, así que hasta ahora no hemos podido disfrutar de esta actuación de nuevo, aunque sea únicamente en formato audio y a partir del 13 de mayo a través de B2B Records y Virgin Music Australia.

Para ir abriendo boca hasta entonces, podéis ver a la banda tocando Maggot tomado de la versión filmada de la actuación.