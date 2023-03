Reedición: Animal Collective – «Spirit They’re Gone, Spirit They’ve Vanished»

La banda estadounidense de pop experimental Animal Collective ha anunciado la reedición de su primer álbum, Spirit They’re Gone, Spirit They’ve Vanished, que incluirá nuevas ilustraciones y canciones inéditas. Además, la banda lanzará un nuevo EP junto con el álbum, llamado A Night at Mr. Raindrop’s Holistic Supermarket, que contiene cinco temas nunca antes escuchados, entre ellos una versión de Dreams de Fleetwood Mac.

Sobre la reedición

¿Cuándo saldrá publicada la reedición?

La reedición de Spirit They’re Gone, Spirit They’ve Vanished saldrá publicada el 12 de mayo de 2023 bajo el sello Domino.

¿Qué nos cuentan sobre la reedición?

El disco fue el debut de Animal Collective, aunque originalmente fue un proyecto colaborativo entre dos de sus miembros, Avey Tare y Panda Bear. El disco se lanzó en el año 2000 bajo el nombre de Avey Tare and Panda Bear y bajo su propio sello, Animal.

¿Sabemos algo sobre el proceso de grabación del disco: productor, colaboradores u otros datos?

El disco fue grabado entre 1997 y 1999 por Avey Tare y Panda Bear en sus casas y estudios caseros. Avey Tare se encargó de las voces, las guitarras, los teclados y la producción, mientras que Panda Bear tocó la batería y los platillos. El disco fue masterizado por Rusty Santos.

Ahora, este nuevo lanzamiento contará con audio remasterizado, así como nuevas ilustraciones diseñadas por la artista visual estadounidense Abby Portney y su hermano David, al que conocemos como Avey Tare.

¿Cuál fue el último disco de la banda y cuándo se publicó?

El último disco de la banda fue The Inspection (Original Motion Picture Soundtrack), que se publicó en 2022 como la banda sonora original de la película homónima de A24.

Sobre el single

¿Qué sabemos del single de adelanto?

El single de adelanto es Untitled #1, una canción inédita que forma parte del EP A Night at Mr. Raindrop’s Holistic Supermarket.

¿Tenemos el Tracklist del disco?

Sí, tenemos el tracklist del disco y del EP:

Spirit They’re Gone, Spirit They’ve Vanished:

1. ‘Spirit They’ve Vanished’ (Remastered 2023)

2. ‘April And The Phantom’ (Remastered 2023)

3. ‘Untitled’ (Remastered 2023)

4. ‘Penny Dreadfuls’ (Remastered 2023)

5. ‘Chocolate Girl’ (Remastered 2023)

6. ‘Everyone Whistling’ (Remastered 2023)

7. ‘La Rapet’ (Remastered 2023)

8. ‘Bat You’ll Fly’ (Remastered 2023)

9. ‘Someday I’ll Grow To Be As Tall As The Giant’ (Remastered 2023)

10. ‘Alvin Row’ (Remastered 2023)

A Night at Mr. Raindrop’s Holistic Supermarket:

1. ‘An An Angel’

2. ‘Untitled #1’

3. ‘Bus Travel New York Tare My Face Off pt. 1’

4. ‘Dreams’ (Fleetwood Mac cover)

5. ‘Bus Travel New York Tare My Face Off pt. 2’