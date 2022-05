Reedición: Beastie Boys – «Check Your Head»

Beastie Boys reeditará la edición limitada de 4 LPs de su álbum de 1992 Check Your Head debido a su 30º aniversario. Publicado en abril de 1992, fue el tercer álbum de estudio del trío y contó con temas como Pass The Mic, So What’cha Want y Jimmy James.

No es la primera vez que se reedita este trabajo, ya que esta edición limitada que ahora se pone de nuevo a la venta ya se publicó temporalmente en el año 2009, incluyendo, como ahora, la remasterización del álbum doble original más dos LP adicionales de contenido adicional, incluidos remixes, versiones en vivo y caras B.

Ya puedes reservarlo desde este mismo momento a través de la tienda online del grupo en este enlace.

Tracklist para la reedición de Check Your Head

LP 1

Cara A

‘Jimmy James’

‘Funky Boss’

‘Pass The Mic’

‘Gratitude’

‘Lighten Up’

Cara B

‘Finger Lickin’ Good’

‘So What’ Cha Want’

‘The Biz Vs The Nuge’

‘Time For Livin”

‘Something’s Got To Give’

LP 2

Cara C

‘The Blue Nun’

‘Stand Together’

‘Pow’

‘The Maestro’

‘Groove Holmes’

Cara D

‘Live At P. J.’s’

‘Mark On The Bus’

‘Professor Booty’

‘In 3’s’

‘Namaste’

LP 3

Cara E

‘Dub The Mic’ (Instrumental)

‘Pass The Mic’ (Pt. 2, Skills To Pay The Bills)

‘Drunken Praying Mantis Style’

‘Netty’s Girl’

Cara F

‘The Skills To Pay The Bills’ (Original Version)

‘So What’ Cha Want’ (Soul Assassin Remix Version)

‘So What’ Cha Want’ (Butt Naked Version)

‘Groove Holmes’ (Live Vs. The Biz)

LP 4

Cara G

‘Stand Together’ (Live At French’s Tavern, Sydney Australia)

‘Finger Lickin’ Good’ (Government Cheese Remix)

‘Gratitude’ (Live At Budokan)

‘Honky Rink’

Cara H

‘Jimmy James’ (Original Original Version)

‘Boomin’ Granny’

‘Drinkin’ Wine’

‘So What’ Cha Want’ (All The Way Live Freestyle Version)

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!

¿Sabías ya que tenemos un nuevo podcast?

¡Dale al play y disfruta de la actualidad y todas las novedades de la semana!