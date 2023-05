Reedición: Bright Eyes – «Cassadaga», «Noise Floor» y «The People’s Key» (Companion Series)

La banda liderada por Conor Oberst sigue revisando su discografía con una nueva tanda de reediciones ampliadas que incluyen EPs con versiones inéditas. Vamos a repasarlo.

Noise Floor (Rarities: 1998-2005)

El primero de los álbumes que recibirá este tratamiento es Noise Floor (Rarities: 1998-2005), una colección de rarezas y caras B que salió originalmente en 2006. El EP companion con el que lo complementarán incluye cinco canciones regrabadas por Oberst junto a Mike Mogis y Nathaniel Walcott, además de Gillian Welch y Alynda Segarra. El tema elegido para versionar es I Won’t Ever Be Happy Again de The Replacements, una banda muy influyente para Oberst. El vinilo tendrá un color azul claro translúcido.

Cassadaga

El segundo álbum es Cassadaga, el séptimo trabajo de estudio de Bright Eyes, publicado en 2007. El EP companion cuenta con cinco canciones regrabadas por Oberst, Mogis y Walcott, junto a Johanna y Klara Söderberg de First Aid Kit. La canción escogida para versionar es I’ll Be Your Mirror de The Velvet Underground & Nico, un clásico del rock alternativo. El vinilo tendrá un color naranja translúcido.

The People’s Key

El tercer y último álbum es The People’s Key, el octavo y hasta ahora último disco de estudio de Bright Eyes, lanzado en 2011. El EP companion tiene cinco canciones regrabadas por Oberst, Mogis y Walcott, junto a otros músicos invitados. La canción elegida para versionar es I’m So Lonesome I Could Cry de Hank Williams, una leyenda de la música country. El vinilo tendrá un color rojo translúcido.

¿Cuándo podremos disfrutarlos?

Los tres álbumes y sus respectivos EPs companion saldrán el 16 de junio a través de Dead Oceans, y estarán disponibles en formatos digital, CD y vinilo. Ya se pueden escuchar tres nuevas grabaciones de Middleman de Cassadaga, When You Were Mine de The People’s Key, y Blue Angels Air Show de Noise Floor en las plataformas digitales.

Estas reediciones forman parte de la serie Companion que Bright Eyes inició en febrero de 2022 con sus tres primeros LPs y continuó en agosto de 2022 con otros tres. La idea es darle una nueva vida a las canciones de la banda con nuevos arreglos y colaboraciones.

Bright Eyes publicó su último álbum, Down in the Weeds, Where the World Once Was, en 2020, tras casi una década de silencio. El año anterior, Conor Oberst se unió a Phoebe Bridgers para su proyecto conjunto como Better Oblivion Community Center.

¿Qué te parece esta iniciativa de Bright Eyes? ¿Te gustan las nuevas versiones? ¿Tienes ganas de escuchar los EPs completos? Cuéntanos tu opinión en los comentarios.