Reedición: Chvrches – «The Bones Of What You Believe» (10º aniversario)

La banda escocesa de synth-pop, Chvrches, ha anunciado el 16 de agosto de 2023 que lanzarán una edición de aniversario en conmemoración de los 10 años de su álbum debut, The Bones Of What You Believe. Una de las emocionantes novedades es que esta edición vendrá acompañada de una pista inédita hasta el momento, titulada Manhattan, que ya podemos escuchar.

Los fans no tendrán que esperar mucho para disfrutar de esta edición especial, ya que está programada su salida para el 13 de octubre de 2023 a través del sello Glassnote. La reedición traerá consigo cuatro canciones previamente no escuchadas y cinco grabaciones en vivo del año 2013, transportando a los oyentes a ese emocionante período inicial de la banda.

Para satisfacer las preferencias de los amantes de la música, el álbum estará disponible tanto en formato digital como en una cuidada edición en vinilo transparente. Los coleccionistas también podrán optar por un vinilo negro de doble disco con funda troquelada y un CD doble.

La vocalista Lauren Mayberry compartió sus pensamientos acerca de este aniversario en un comunicado de prensa: «Me parece bastante extraño que Bones esté a punto de cumplir una década. En cierto sentido, parece que fue ayer, pero también como si esa época hubiera quedado en un pasado distante. Estamos increíblemente agradecidos con todos los fans que brindaron un lugar especial en sus corazones a ese álbum, y que todavía nos muestran tanto cariño en la actualidad».

Iain Cook, uno de los miembros de la banda, compartió algunas reflexiones sobre la canción Manhattan: «A finales del verano de 2011, Martin y yo nos reunimos después de haber hablado sobre hacerlo durante unos cuantos años. Empezamos a desarrollar algunas ideas basadas en sintetizadores en mi estudio al sur de Glasgow. Manhattan fue la cuarta idea en la que trabajamos juntos. Fue la primera vez que experimentamos con el sampleo y la manipulación de nuestras voces, lo que más tarde se convertiría en una de las características distintivas del sonido de la banda. A nivel lírico, exploramos imágenes apocalípticas bastante abstractas, en este caso, el Proyecto Manhattan. Justo en ese momento, invitamos a Lauren al estudio para que probara algunas voces adicionales».

Mayberry agregó: «Manhattan fue una de las primeras canciones que Iain y Martin me mostraron, y de inmediato sentí que era algo emocionante en lo que participar. Realmente exhibía muchas de las características que eventualmente se volverían sinónimo de CHVRCHES y de cómo sonaría nuestro primer álbum. Es divertido escucharla ahora, sabiendo todo lo que vino después».

Os dejamos con el tracklist de esta reedición:

01 The Mother We Share (2023 Remastered)

02 We Sink (2023 Remastered)

03 Gun (2023 Remastered)

04 Tether (2023 Remastered)

05 Lies (2023 Remastered)

06 Under the Tide (2023 Remastered)

07 Recover (2023 Remastered)

08 Night Sky (2023 Remastered)

09 Science/Visions (2023 Remastered)

10 Lungs (2023 Remastered)

11 By the Throat (2023 Remastered)

12 You Caught the Light (2023 Remastered)

01 Manhattan

02 White Summer

03 Talking in My Sleep

04 City on Fire

05 We Sink (Live at Ancienne Belgique / 2013)

06 Now Is Not the Time (Live at Ancienne Belgique / 2013)

07 Lies (Live at Ancienne Belgique / 2013)

08 Strong Hand (Live at Ancienne Belgique / 2013)

09 By the Throat (Live at Ancienne Belgique / 2013)