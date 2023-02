Reedición: Daft Punk – «Random Access Memories (10º aniversario)»

Daft Punk anuncia el relanzamiento de su álbum final, Random Access Memories, por su décimo aniversario con nueve pistas y 35 minutos de música inédita para el próximo 12 de mayo a través de Columbia.

¿Qué sabemos sobre el disco?

El relanzamiento de Random Access Memories incluirá 9 pistas y 35 minutos de música inédita, y estará disponible en una variedad de formatos, como 3xLP, 2xCD, streaming y descarga. Además, se lanzará una mezcla de audio espacial (Atmos) del álbum original por primera vez.

¿A qué se dedican ahora los Daft Punk?

Thomas Bangalter, uno de los dos miembros del dúo, anunció recientemente un nuevo LP en solitario titulado Mythologies con el sencillo L’Accouchement, su primer trabajo orquestal independiente.

Tracklist de Random Access Memories (10º aniversario)

A continuación se presenta la lista de canciones de la edición del décimo aniversario de Random Access Memories de Daft Punk:

01 Give Life Back to Music

02 The Game of Love

03 Giorgio by Moroder

04 Within

05 Instant Crush [ft. Julian Casablancas]

06 Lose Yourself to Dance [ft. Pharrell Williams]

07 Touch [ft. Paul Williams]

08 Get Lucky [ft. Pharrell Williams and Nile Rodgers]

09 Beyond

10 Motherboard

11 Fragments of Time [ft. Todd Edwards]

12 Doin’ It Right [ft. Panda Bear]

13 Contact

14 Horizon (Japan CD)

15 GLBTM (Studio Outtakes)

16 Infinity Repeating (2013 Demo)

17 GL (Early Take)

18 Prime (2012 Unfinished)

19 LYTD (Vocoder Tests)

20 The Writing of Fragments of Time

21 Touch (2021 Epilogue)