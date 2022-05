Reedición: DIIV – «Oshin»

DIIV ha anunciado una reedición ampliada del décimo aniversario de su debut Oshin, publicado por primera vez en 2012, que se publicará el 24 de junio en plataformas de streaming y el 19 de agosto en formato físico a través de Captured Tracks. La reedición incluye también varias demos, dos versiones en directo y una canción inédita llamada Yuk, además de un folleto con fotos, reflexiones de la banda y notas escritas por el colaborador de Pitchfork, Shaad D’Souza.

Una buena forma de reconectar con la música de los estadounidenses, cuyo último disco Deceiver fue publicado en 2019. Mientras tanto, celebramos este aniversario escuchando el álbum original.

DIIV – Oshin

Sobre DIIV

De las cenizas del grupo Beach Fossils surgió DIIV, el proyecto más personal de Zachary Cole Smith. Mezcla efervescente de influencias indie rock, shoegazer y dream pop, el sonido de la banda utiliza como materia prima la nostalgia de la escena indie de las décadas de los 80 y 90. Su debut, Oshin (2012), o Is the Is Are (2016) son muestras muy representativas de esta acertada fusión entre distorsión guitarrera, voces evocadoras y melodías memorables, que continuaron en 2019 con su tercer y último trabajo hasta la fecha, Deceiver.

Descubre uno de los secretos mejor guardados del nuevo indie con esta banda formada por Zachary Cole Smith (voz y guitarra), Andrew Bailey (guitarra), Colin Caulfield (bajo, teclados, guitarra y voz)y Ben Newman (batería).

Fuente: Apple Music

Discografía de DIIV

Oshin (2012)

Is the Is Are (2016)

Deceiver (2019)

