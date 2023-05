Reedición: Dr. Dre – «The Chronic» (30º aniversario)

El legendario rapero y productor Dr. Dre está de celebración. Su álbum debut, The Chronic, cumplió 30 años a finales de 2022 y ha decidido conmemorarlo con una reedición del disco y una serie de coleccionables exclusivos.

Un clásico del hip-hop

The Chronic es uno de los discos más influyentes de la historia del hip-hop y cambió el sonido del género para siempre. El álbum se lanzó en 1992 bajo el sello Death Row Records, que distribuyó Interscope Records, y fue el primer trabajo en solitario de Dr. Dre tras su salida de N.W.A.

El disco está certificado como triple platino y contiene algunos de los temas más icónicos del rap, como Nuthin’ But a ‘G’ Thang, Let Me Ride o Fuck wit Dre Day. El título del álbum hace referencia a un tipo de cannabis de alta calidad y su portada es un homenaje a los papeles de liar Zig-Zag.

The Chronic lanzó las carreras de muchos artistas del hip-hop de la costa oeste, como Snoop Doggy Dogg, Daz Dillinger, Kurupt, Nate Dogg o Warren G, hermanastro de Dr. Dre. Todos ellos colaboraron en el álbum y luego tuvieron exitosas carreras comerciales.

Reedición y coleccionables

Para celebrar el 30º aniversario de The Chronic, Dr. Dre ha anunciado que el disco será reeditado por su distribuidora original, Interscope Records, tan solo unos meses después de que, a principios de febrero, volviera a estar disponible en los servicios de streaming.

Además, el rapero ha lanzado una serie de coleccionables limitados en colaboración con Trophy e Interscope, llamados The Chronic Masters. Se trata de una colección de objetos que rinden homenaje al legendario trabajo de Dr. Dre y que tendrán lanzamientos exclusivos a lo largo del año.

El primer lanzamiento incluye tres impresiones artísticas de las cintas de grabación del álbum, fotografiadas por Jeremy Deputat, un set réplica 1:1 de las cintas, unas réplicas sobredimensionadas y cuatro tablas de skate edición limitada. Los artículos estarán disponibles para la venta el próximo 1 de junio de 2023.

Todo un merecido homenaje para recalcar el impacto que ha tenido The Chronic en la cultura popular durante tres décadas. Sin duda, un disco que merece ser celebrado por todo lo alto.