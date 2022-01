Reedición: Gazelle Twin – «The Entire City»

Gazelle Twin ha anunciado la reedición del décimo aniversario de su álbum debut de 2011 The Entire City. Para presentarlo, han compartido Hole In My Heart del mini-álbum The Wastelands con el que acompañan el lanzamiento.

Todo sobre la reedición de The Entire City y el mini-álbum The Wastelands

Título: The Entire City

Fecha de publicación: 8 de abril

Sello: Anti-Ghost Moon Ray

¿Cuándo se publicó el original? Julio de 2011

¿En qué formatos va a publicarse? Se publicará como un vinilo plateado/gris y un CD doble.

Single de presentación: Hole In My Heart

Gazelle Twin – Hole In My Heart

Tracklist de The Wastelands

Wastelands

Adrenalin

Hole In My Heart

Ascent

The Future

I Hear You Call

