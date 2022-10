Reedición: Hot Hot Heat – «Make Up the Breakdown» (20º aniversario)

Hot Hot Heat reeditarán su exitoso álbum Make Up the Breakdown para celebrar su 20º aniversario. Originalmente publicado en 2002, esta reedición especial llegará el 2 de diciembre a través de Sub Pop.

Como novedad, además del disco original, esta nueva entrega también incluirá Apt. 101 y Move On, que anteriormente estaban únicamente disponibles como caras B en el Reino Unido de para Bandages.

Tracklist de Hot Hot Heat – Make Up the Breakdown

1 Naked in the City Again (Remastered)

2 No, Not Now (Remastered)

3 Get in or Get Out (Remastered)

4 Bandages (Remastered)

5 Oh, Goddamnit (Remastered)

6 Aveda (Remastered)

7 This Town (Remastered)

8 Talk to Me, Dance with Me (Remastered)

9 Save Us S.O.S. (Remastered)

10 In Cairo (Remastered)

11 Apt. 101 (Remastered)

12 Move on (Remastered)