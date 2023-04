Reedición: How to Dress Well – «Love Remains»

How to Dress Well ha querido conmemorar el «13.5 aniversario» de su álbum debut, Love Remains, lanzando una versión remasterizada y una colección de remixes del mismo.

Sobre la nueva versión de Love Remains (Unworking Remaster)

¿Qué sabemos sobre esta reedición? Love Remains (Unworking Remaster) es una edición especial del primer álbum de How to Dress Well, que salió en 2010 y lo situó como uno de los referentes del pop/R&B lo-fi. El disco ha sido remasterizado en Londres por Jason Goz e incluye dos canciones extra.

¿Qué ha dicho el artista sobre esta reedición? En un comunicado de prensa, How to Dress Well ha dicho: “Estoy muy feliz de celebrar el 13.5 aniversario de este álbum. ¡Un aniversario muy importante! Es broma, pero estoy muy agradecido con todos los amigos que aceptaron hacer remixes de estas canciones que significan mucho para mí y espero que también para otras personas. Espero que la gente que esté emocionada por escuchar esto tenga un sentimiento muy bueno al escuchar la remasterización y los remixes”.

Sobre la colección de remixes Love Remains Remixes

Love Remains Remixes es un disco que reúne versiones alternativas de las canciones de Love Remains hechas por diferentes artistas afines a How to Dress Well. Entre ellos se encuentran Shlohmo, Claire Rousay, Carmen Villain, Trayer Tryon (de Hundred Waters) y más. Cada uno aporta su visión personal y su estilo al material original, creando un conjunto variado y sorprendente.

Sobre el nuevo disco que prepara How to Dress Well

Además de estos dos lanzamientos, How to Dress Well ha anunciado que tiene un nuevo disco en camino para 2023, que ha hecho con CFCF, Tray Tryon, Joshua Clancy y otros. Aún no ha revelado más detalles sobre este trabajo, pero ha dicho que está muy orgulloso del mismo y que tiene muchas ganas de compartirlo con todos.