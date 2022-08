Reedición: Imagine Dragons – «Night Visions (Expanded Edition)» (10º aniversario)

Imagine Dragons celebran el décimo aniversario de su increíble álbum de debut con Night Visions (Expanded Edition) (KIDinaKORNER/Interscope/UME) el próximo 9 de septiembre. Incluye 9 temas de estudio adicionales y dos demos inéditas, «Love of Mine» y «Bubble«. Esta edición expandida estará disponible digitalmente en todos los partners y en varios formatos físicos: 2 LP (que presume de incluir la portada original más una litografía especial de aniversario), 2 CD, 2 LP coloreado y doble cassette, estos últimos solo disponibles aquí. La edición Súper Deluxe de 4 CDs + 1 DVD incluye el álbum original, Night Visions en directo, remezclas, el making of de Night Visions en DVD y mucho más.

Certificado con varios discos de platino en 15 países, Night Visions llegó cargado de súper éxitos como «Radioactive,» «Demons» (10 discos de platino), «It’s Time» (6 discos de platino), «On Top Of The World» (4 discos de platino ), «Bleeding Out» (disco de platino), «Amsterdam» (disco de platino) y «Hear Me» (disco de oro).

La banda volvió recientemente a hacer historia con su tema «Thunder«, con el que consiguió un disco de diamante, convirtiendo a la banda en «la primera banda/grupo en la historia de la música en conseguir CUATRO singles de diamante», al tiempo que su nuevo disco Mercury – Acts 1 & 2 ha recibido algunas de las mejores críticas de su carrera hasta la fecha.

Sobre Imagine Dragons

Procedente de Las Vegas, Imagine Dragons se caracterizan por crear elegantes temas de rock épico, tan contagiosos como emotivos, perfectos para corear en los estadios. En 2012 la banda causó sensación con su primer álbum Night Vision, que debutó directamente en el segundo puesto del ranking de discos más vendidos gracias al éxito fulminante del sencillo Radioactive. Mejor aún le iría al sucesor Smoke + Mirrors­ de 2015: apenas publicado alcanzó el primer puesto. El grupo se tomó una merecida pausa durante 2016, interrumpida solo para grabar tres temas para bandas de sonido. Evolve (2017) incorporaba elementos de la música electrónica bailable y el synth-pop, una tendencia que aumentaría en el aún más ecléctico Origins (2018).

Atractivos y potentes hits como Radioactive, Demons y On Top of the World cautivaron al público gracias a su formidable combinación de letras dramáticas, ritmos a caballo entre el rock, el pop y la electrónica, y la deslumbrante voz de Dan Reynolds.

Fuente: Apple Music

Discografía de Imagine Dragons

Night Visions (2012)

Smoke + Mirrors (2015)

Evolve (2017)

Origins (2018)

Mercury – Act 1 (2021)

Mercury – Act 2 (2022)

Sobre Imagine Dragons

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.

¡Descubre más artistas aquí!